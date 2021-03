Label Entreprise: Artisanat et dÃ©veloppement durable

Comment l’artisanat relève le défi de la transition écologique?

L’artisanat est un acteur incontournable de notre économie ! Avec 510 activités différentes dans les secteurs de l’alimentation, du bâtiment, de la fabrication et des services. C’est la première entreprise de France!

Mais comment les 1.300.000 entreprises artisanales relèvent aujourd’hui le défi de la transition écologique? C’est ce que vous allez découvrir dans cette édition de Label Entreprise avec:

– Fantine Alibeu, Chargé de développement économique en charge de du développement durable à la CMA Nouvelle Aquitaine

et

– Jean-Pierre Gros, Président CMA Nouvelle Aquitaine plus d’info sur : artisanat.fr

L’artisanat au coeur du développement durable

La consommation responsable est au cœur des préoccupations de notre société. Avec la crise sanitaire qui a bouleversé notre quotidien. Il y a une prise de conscience collective et les Français ont « redécouvert » notamment l’économie de proximité, les circuits courts. Or l’artisanat se positionne comme acteur de l’économie circulaire, notamment via les métiers de la réparation. On estime aujourd’hui à plus de 100 000 le nombre d’artisans (cf l’initiative Répar’Acteurs). Selon une étude de l’ADEME, neuf Français sur dix aimeraient en savoir plus sur la réparation, et huit Français sur dix considèrent la réparation comme un mode de consommation d’avenir.

Les CMA encouragent et accompagnent le développement durable dans l’artisanat

Le réseau des CMA accompagne de façon individuelle les artisans. Un accompagnement qui passe par des diagnostics et un accompagnement sur la maîtrise de l’énergie. Dans certains secteurs il peut exister un accompagnement plus spécifique. Par exemple pour les artisans des métiers de bouches, l’accompagnement se fait sur la lutte contre le gaspillage alimentaire, l’hygiène et la santé-sécurité.

L’économie circulaire est dans l’ADN des entreprises artisanales: avec produits durables fabriqués en France et circuits de proximité. C’est pour cela que les CMA on développé différentes initiatives et actions pour aller vers une une société plus responsable. Des initiatives et des actions pour valoriser l’éco-responsabilité des artisans ou pour les accompagner dans leur transformation.