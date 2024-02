Ouest France Emploi : Une plateforme au service de l’emploi local

Dans le paysage médiatique et économique français. Les plateformes d’emploi jouent un rôle crucial dans la mise en relation entre les employeurs et les candidats. Le Journal des Salons, animée par Jérôme Joinet, a accueilli Alexandre Cassagne, Directeur Commercial chez Ouest France Emploi, pour discuter des défis et des ambitions de cette plateforme innovante.



Ouest France Emploi se positionne comme un acteur majeur dans le domaine des job boards en France. Avec plus de 100 contenus liés à l’emploi publiés chaque mois. La plateforme offre plusieurs propositions d’emploi dans divers secteurs et régions du pays. Cependant, son objectif va au-delà de simplement diffuser des annonces.



Un objectif ambitieux



Le véritable défi pour Ouest France Emploi réside dans sa capacité à attirer des candidats qui ne sont pas nécessairement actifs sur les job boards traditionnels. Alexandre Cassagne souligne l’importance d’aller chercher ces profils dans des lieux où ils ne s’attendent pas à trouver des offres d’emploi. Cette approche proactive vise à élargir la portée des offres d’emploi et à toucher un public plus diversifié.



Un soutien aux acteurs de l’emploi local

Ouest France Emploi se distingue également par son engagement envers les acteurs de l’emploi locaux. En se concentrant sur les besoins spécifiques des PME et des entreprises régionales. La plateforme offre ainsi, un moyen efficace de communication pour ces acteurs souvent en tension. Dans le but de recruter les talents dont ils ont besoin.

