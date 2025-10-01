Demain! est
Location Studio
10 - GÃ©nÃ©ration Reconversion 2025

MutualitÃ© : des mÃ©tiers pour donner du sens Ã  sa carriÃ¨re

Emission du 01/10/2025 - DurÃ©e 8 minutes

GÃ©nÃ©ration Reconversion est une Ã©mission dÃ©diÃ©e Ã  toutes celles et ceux qui souhaitent changer de voie professionnelle. Elle met en lumiÃ¨re les acteurs, secteurs et dispositifs qui peuvent accompagner une reconversion rÃ©ussie. Dans cet Ã©dition, lâ€™accent est mis sur le secteur de la mutualitÃ©, avec lâ€™intervention dâ€™AurÃ©lie Boutet, responsable du pÃ´le dÃ©veloppement RH et RSE Ã  lâ€™ANEM (Association nationale des employeurs de la MutualitÃ©).
Pour l’invitÃ© il y a 3 grands grands enjeux Ã  venir sur la thÃ©matique de la reconversion professionnelle:
– la nÃ©cessitÃ© de fluidifier encore plus les parcours de reconversion,
– le besoin dÃ©velopper encore plus l’accompagnement Ã  la mobilitÃ© professionnelle
– savoir rÃ©pondre Ã  la quÃªte de sens des candidats.

Un secteur porteur de sens : la MutualitÃ©

La mutualitÃ©, pilier de lâ€™Ã©conomie sociale et solidaire (ESS), est un secteur encore peu connu mais porteur. C’est un secteur majeur en France avec plus de 400 entreprises et plus de 50 000 salariÃ©s. On y trouve une grande diversitÃ© de structures, de la petite entitÃ© locale aux grands groupes de plusieurs milliers de collaborateurs.
C’est un secteur qui propose des mÃ©tiers trÃ¨s variÃ©s avec les mÃ©tiers assurantiels : relation client, gestion des contrats, commercial. On y trouve Ã©galement les mÃ©tiers de santÃ© et du soin : aides-soignants, infirmiers, auxiliaires de puÃ©riculture, Ã©ducateurs, opticiens… Sans oublier les mÃ©tiers de la fonction support : RH, marketing, SI, etc.

La MutualitÃ© un secteur pour rÃ©ussir sa reconversion

Si vous cherchez un emploi ou si vous chercher un secteur d’activitÃ© porteur de sens pensez MutualitÃ©:
D’une part parce parce que c’est une secteur quia des des valeurs fortes dont la Non-lucrativitÃ© (pas dâ€™actionnaires Ã  rÃ©munÃ©rer, les bÃ©nÃ©fices sont rÃ©investis au service des adhÃ©rents) et parce qu’il est porteur d’utilitÃ© sociale.
D’autre part, parce que, mÃªme si c’est une secteur en Ã©volution, avec la digitalisation qui transforme les pratiques, lâ€™humain reste au cÅ“ur de la relation entre la mutuelle et ses adhÃ©rents.

La MutualitÃ© un secteur qui recrute

Chaque annÃ©e la mutualitÃ© recrute face aux dÃ©parts en retraite et parce que l’activitÃ© se dÃ©veloppe sur certains mÃ©tiers (par exemple les mÃ©tiers du Care) . Elle offre donc des opportunitÃ©s pour tous : Jeunes, seniors, personnes en reconversion, et personnes en situation de handicap. Des parcours accessibles via diplÃ´mes rÃ©glementÃ©s ou valorisation de compÃ©tences existantes.

Le conseil de l’invitÃ© : PersÃ©vÃ©rez ! MÃªme si la reconversion peut sembler complexe, elle peut devenir une Ã©tape valorisante et Ã©panouissante.

