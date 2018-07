La fondation EDF pour la solidarité et le progrès

Créée il y a 30 ans, la fondation du Groupe EDF agit sur de nombreux terrains avec deux mots d’ordres, le progrès et la solidarité. Lors des Inattendus A But Non Lucratif de Lyon, le 14 mars 2018, nous avons rencontré Denis Bouchard, directeur du programme humanitaire de la fondation EDF.

Plusieurs champs d’actions

Avec un budget de 40 millions d’euros sur 4 ans, la fondation EDF est capable de soutenir de nombreux projets dans les domaines correspondant à ses ambitions humanitaires. Celles-ci peuvent se distinguer en deux axes. La solidarité qui comprend l’inclusion sociale, la solidarité internationale et l’insertion professionnelle. Et le progrès avec l’accès au savoir et à la connaissance, la recherche médicale et le progrès numérique.

Depuis 2016, ce sont ainsi 326 projets qui ont pu être soutenus par la fondation, pour de grosses associations, tel que Médecins du Monde, ou de plus petites associations locales. La fondation EDF ne se limite pas à une seule région mais agit sur tous les territoires.

Agissant pour l’intérêt général, la fondation EDF offre également aux associations du mécénat de compétence en proposant à ses salariés de participer bénévolement à des actions associatives. Un lieu est également consacré à la fondation, dans lequel s’organisent des rencontres, des expositions et des débats.