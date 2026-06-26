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01 - Le Journal de l'Emploi

Métiers de la défense : un secteur qui recrute en France

Emission du 26/06/2026
Métiers de la défense

Dans cet épisode du Journal de l’Emploi, nous nous intéressons aux métiers de la défense, un secteur qui continue de recruter en France. Orée Malaussena, directrice de France Travail Pro Île-de-France, revient sur les opportunités offertes par cette filière, les profils recherchés et les dispositifs qui permettent d’y accéder.

Souvent associée aux grands groupes industriels, la base industrielle et technologique de défense rassemble en réalité un écosystème bien plus large. Aux côtés des principaux acteurs du secteur, plusieurs milliers de PME et de TPE participent également à cette activité, qui représente plus de 200 000 emplois en France.

Métiers de la défense : des recrutements dans de nombreux profils

Contrairement aux idées reçues, les métiers de la défense ne s’adressent pas uniquement aux ingénieurs ou aux profils hautement qualifiés. L’émission rappelle que les entreprises recrutent sur une grande diversité de postes : ouvriers, techniciens, ingénieurs, mais aussi dans les fonctions support comme les ressources humaines.

Pour faire connaître ces opportunités, France Travail s’appuie sur plusieurs dispositifs. Les candidats peuvent notamment participer à des journées de découverte en entreprise, visiter des sites industriels, assister à des réunions d’information ou encore bénéficier d’immersions professionnelles afin de mieux comprendre les métiers et les environnements de travail.

La question des compétences occupe également une place centrale. L’objectif consiste à rapprocher les besoins des entreprises des profils disponibles grâce à différents parcours de formation. Des préparations opérationnelles à l’emploi, des formations aux métiers de l’industrie ou encore le tutorat en entreprise permettent ainsi d’acquérir les compétences recherchées.

Enfin, l’émission rappelle que l’industrie de la défense est aussi un secteur d’innovation. Si certaines fonctions nécessitent des habilitations spécifiques, les entreprises recherchent avant tout de nouveaux talents pour accompagner leur développement. Pour les personnes intéressées, France Travail invite à pousser la porte de leur agence afin de découvrir les offres d’emploi, les formations et les ateliers dédiés à cette filière.

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