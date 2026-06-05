Marché de l’emploi à Paris : recrutements, secteurs et tendances

Dans cet épisode du Journal de l’emploi, Jean-Philippe Delcourt, directeur départemental de France Travail Paris, revient sur les enseignements de l’enquête BMO (Besoins en Main-d’Œuvre). À Paris, le marché de l’emploi reste dynamique malgré un contexte plus prudent. Les recrutements se poursuivent et les difficultés de recrutement reculent par rapport aux années précédentes.

L’enquête BMO identifie chaque année les intentions d’embauche des employeurs ainsi que les métiers les plus recherchés. À Paris, les projets de recrutement restent élevés et reflètent la diversité du tissu économique de la capitale. Dans cet échange, l’attention se porte surtout sur les opportunités accessibles aux candidats, à condition de bien comprendre les besoins des entreprises.

Marché de l’emploi à Paris : quels secteurs recrutent et quelles dynamiques ?

La culture et le spectacle occupent une place importante dans les recrutements à Paris. Les besoins concernent à la fois les métiers artistiques et les fonctions techniques liées à cet univers, en lien avec le poids de ce secteur dans la capitale.

L’hôtellerie-restauration constitue également un moteur majeur d’embauche. Cuisiniers, serveurs ou employés polyvalents figurent parmi les profils les plus recherchés. Pour accompagner ces besoins, France Travail met en place des immersions et des formations préparatoires au recrutement afin de faciliter l’accès à ces métiers.

Les TPE et PME jouent aussi un rôle central. Une part importante des recrutements provient de petites structures, souvent proches des territoires. La proximité devient alors un levier essentiel dans la rencontre entre employeurs et candidats.

D’autres secteurs complètent ce panorama, comme les services à la personne, le numérique, l’industrie ou encore les métiers liés à l’autonomie. Les compétences recherchées restent variées et évoluent avec les besoins du marché.

Dans ce contexte, l’accompagnement à la formation et à la reconversion occupe une place importante dans les actions menées avec les partenaires de l’emploi. L’objectif reste le même : rapprocher les besoins des entreprises et les profils disponibles pour favoriser le retour à l’emploi.