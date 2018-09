Comment bien gérer le RGPD ?

Qu’est-ce que le RGPD ?

Vous avez certainement entendu parler du RGPD, le Règlement Général sur la Protection des Données. En France, la sécurisation des données personnelles est assurée, depuis 1978, par la “Loi Informatique et Libertés”. Face aux risques accrus de cyber attaque et afin d’assurer la confiance dans les relations commerciales, l’Union Européenne a choisi d’uniformiser et de renforcer les règles de protection des données. C’est pourquoi elle a mis en place ce Règlement Général sur la Protection des Données. Alors nos experts vous proposent un zoom sur ces changements. Et ils évoquent ce qu’ils peuvent impacter au quotidien dans votre entreprise.

