Management bienveillant : diriger, c’est d’abord prendre soin

Dans cet épisode de Future of Work, Julienne Nadin reçoit Audrey Arnaud, fondatrice de Mamabali. À travers le développement de son entreprise, elle revient sur sa manière de diriger et d’accompagner ses équipes au quotidien.

Elle décrit une pratique du management fondée sur l’écoute, la proximité et le temps accordé aux personnes.

Un management bienveillant fondé sur l’écoute et la proximité

Mamabali est né d’un tournant de vie après un séjour à Bali. L’entreprise s’est construite autour d’une volonté : faire découvrir une culture, des rituels et un savoir-faire. Tout en respectant celles et ceux qui les incarnent. Cette attention portée à l’humain ne s’arrête pas à l’expérience proposée aux clients. Elle irrigue aussi l’organisation interne et la relation de travail.

Audrey Arnaud explique avoir fait le choix de travailler avec des praticiens balinais, qu’elle a accompagnés dans leur installation en France. Ce choix implique des responsabilités humaines, administratives et sociales fortes. Logement, intégration, stabilité : la dirigeante insiste sur l’importance de créer un cadre de vie et de travail sécurisant pour permettre aux équipes de s’inscrire dans la durée.

Dans sa façon de diriger, l’écoute occupe une place centrale. Elle évoque le temps consacré aux échanges individuels, l’attention portée aux situations personnelles et la nécessité de prendre en compte les évolutions de chacun. Le “prendre soin” n’est pas présenté comme un concept, mais comme une pratique quotidienne, indissociable de la relation de travail.

Cette approche s’inscrit dans le temps long. Les équipes sont stables, la relation repose sur la confiance et la connaissance mutuelle. Audrey Arnaud souligne que des collaborateurs qui se sentent bien sont plus engagés et plus à même de donner le meilleur d’eux-mêmes.

Alors que Mamabali poursuit son développement, notamment à travers une gamme de cosmétiques et de nouveaux projets, cette manière de diriger reste un fil conducteur. Un témoignage qui éclaire, concrètement, ce que peut recouvrir aujourd’hui un management bienveillant, loin des discours théoriques.