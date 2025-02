Les grandes tendances RH pour 2025 avec ADP, Automatic Data Processing 

Delphine Douetteau, responsable Inclusion et Talent chez ADP est l’invitée de cette édition du Journal de l’Emploi. Avec 42 millions de salariés payés dans le monde, ADP jouit d’une position d’observateur privilégiée du marché du travail.

Dans cette émission Delphine Douetteau nous présente les grandes tendances et priorités RH pour l’année 2025, notamment la flexibilité et la gestion des compétences.

Les grandes tendances RH de 2025 : la flexibilité et les compétences au cœur des enjeux

Le guide que publie chaque année ADP France vise à aider les employeurs et les services RH à anticiper les grandes tendances et priorités en matière de ressources humaines. Pour l’année 2025, plusieurs tendances majeures sont identifiées : le développement des compétences, la flexibilité, l’intelligence artificielle générative, les enjeux de recrutement, mais aussi la transparence des rémunérations et les critères de durabilité.

Depuis la pandémie, la flexibilité est au cœur des demandes de nombreux salariés qui souhaitent plus d’autonomie et de liberté. La flexibilité n’est pas que le télétravail, elle touche aussi les horaires, les modes de travail, avec l’exemple de la semaine de quatre jours.

Face au défi de l’équité et du maintien du collectif, le rôle du manager de proximité est central, avec des solutions individualisées et adaptées aux secteurs. La gestion des compétences sera également au cœur des missions des RH pour l’année 2025 et dans les années à venir. Que ce soit dans le recrutement des salariés, mais aussi dans la formation des collaborateurs via l’upskilling et le reskilling, les compétences sont de plus en plus un enjeu majeur du marché du travail.

A propos d’ADP

ADP est une entreprise mondiale de solutions de gestion du capital humain, notamment les services de paie et les services RH. Elle est présente dans plus de 140 pays. Chaque année, ADP France publie un guide « les principales tendances RH » pour l’année à venir.

