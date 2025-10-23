Demain! est
Leadership créatif : l’art de manager avec émotion

Emission du 23/10/2025
Leadership créatif

Le leadership créatif c’est le fil conducteur du parcours de Julie Terroni, fondatrice de Terroni Agency et de L’Indépendante Productions. Invitée de Future of Work, l’entrepreneuse partage une vision du management fondée sur l’émotion, la confiance et la passion. Depuis son adolescence, elle fait rimer création et audace, avec une énergie qui inspire autant qu’elle fédère.

Leadership créatif : quand la créativité redéfinit le management humain

Chez Julie Terroni, la création est un moteur. À 14 ans, elle montait déjà son premier spectacle, réunissant trente artistes amateurs sur scène. Cette envie de rassembler ne l’a jamais quittée. Aujourd’hui, elle imagine des productions audiovisuelles et des événements sur mesure, en France comme à l’étranger, capables de faire vibrer jusqu’à 250 intermittents du spectacle.

Son approche repose sur un principe fort : placer l’humain au cœur du projet. Chaque collaboration débute par une immersion complète dans l’univers du client. De l’identité de la marque au territoire d’accueil, tout est pensé pour traduire un message à travers une expérience sensorielle. L’objectif : transformer un simple séminaire en aventure collective.

Julie aime repousser les codes. Elle conçoit des plénières immersives, des shows visuels et même des créations intégrant hologrammes et technologies nouvelles. Mais derrière la performance, il y a toujours une exigence émotionnelle. « Mon rôle, c’est de faire vibrer les gens, du client à l’équipe technique », explique-t-elle.

Son leadership créatif se nourrit de bienveillance et de fermeté. Elle adapte son management à la personnalité de chacun, convaincue qu’un collaborateur épanoui donnera le meilleur de lui-même. Comprendre, écouter, ajuster : trois gestes simples qui permettent à ses équipes de se dépasser.

Cette vision est née d’un parcours hors du commun. Victime d’un grave accident à 20 ans, Julie Terroni a dû réinventer sa vie professionnelle. En fauteuil roulant, elle crée son entreprise et se lance dans la coordination d’événements. Une leçon de résilience devenue fondement de son style de management.

Aujourd’hui, elle encourage les jeunes entrepreneurs à suivre trois mots d’ordre : passion, détermination et foi. Pour elle, le succès ne se mesure pas en chiffres, mais en émotions partagées. Et son prochain rêve ? Produire une série immersive mêlant art, innovation et humanité — un projet fidèle à sa philosophie : créer du lien, faire ressentir, transmettre.

Tambour Battant

Tambour Battant : Daniel Mesguich, de Shakespeare à Cyrano de Bergerac

Emission du 15/03/2019 - Durée 90 minutes

Cyrano de Bergerac est un écrivain mal connu, contestataire de l’ordre établi ; maniant la poésie et l’humour, il pratique systématiquement l’équivoque au risque de déstabiliser son lecteur. La...

01 - Le Journal de l'Emploi

Villages Clubs du Soleil recrutent!

Emission du 26/06/2023 - Durée 7 minutes

Frédéric Klein Responsable ressources humaines des Villages Clubs du Soleil est l’invité du journal de l’emploi. Créé il y a plus de 60 ans, Villages Clubs du Soleil est...

Label Entreprise

Vivre Eco: le développement durable au quotidien

le 05/02/2018 - Durée 17 minutes

Artisanat et développement durable. Le développement durable pénètre tous les secteurs d’activité. Il est donc normal de le retrouver dans l’artisanat. Label Entreprise vous propose de découvrir Vivre Eco,...

Olivier Bay un Parcours inspirant dans Cap ou pas cap?

Olivier BAY: De prof de sport à conférencier, un parcours audacieux et inspirant

Emission du 16/10/2025 - Durée 25 minutes
Dans ce nouvel épisode de Cap ou pas Cap ?, l’émission qui met en lumière celles et ceux qui osent changer de vie, Olivier Bay revient sur son incroyable parcours : de professeur d’éducation physique pendant 20 ans à animateur, comédien et conférencier professionnel. Olivier Bay : un changement de vie Face à la routine, Olivier a...
GRETA

Le Greta : votre allié pour changer de métier

Emission du 15/10/2025 - Durée 10 minutes
Sur le salon Générations Reconversion 2025, Bruno Dourrieu, conseiller en formation et responsable communication du Greta Île-de-France, nous dévoile les clés pour réussir sa reconversion professionnelle. Focus sur les formations, l’accompagnement personnalisé et les métiers porteurs dans la région. Reconversion : un enjeu collectif e...
AFPA

AFPA : opérateur de la reconversion professionnelle

Emission du 14/10/2025 - Durée 9 minutes
Dans cette édition de Générations Reconversion, Christelle Munoz, directrice du développement de l’AFPA, explique comment l’agence accompagne les adultes dans leur parcours de reconversion, en alliant formation, insertion professionnelle et adaptation aux besoins du marché. AFPA : une histoire de reconstruction et d’adaptation Créée...
