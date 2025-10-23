Leadership créatif : l’art de manager avec émotion

Le leadership créatif c’est le fil conducteur du parcours de Julie Terroni, fondatrice de Terroni Agency et de L’Indépendante Productions. Invitée de Future of Work, l’entrepreneuse partage une vision du management fondée sur l’émotion, la confiance et la passion. Depuis son adolescence, elle fait rimer création et audace, avec une énergie qui inspire autant qu’elle fédère.

Leadership créatif : quand la créativité redéfinit le management humain

Chez Julie Terroni, la création est un moteur. À 14 ans, elle montait déjà son premier spectacle, réunissant trente artistes amateurs sur scène. Cette envie de rassembler ne l’a jamais quittée. Aujourd’hui, elle imagine des productions audiovisuelles et des événements sur mesure, en France comme à l’étranger, capables de faire vibrer jusqu’à 250 intermittents du spectacle.

Son approche repose sur un principe fort : placer l’humain au cœur du projet. Chaque collaboration débute par une immersion complète dans l’univers du client. De l’identité de la marque au territoire d’accueil, tout est pensé pour traduire un message à travers une expérience sensorielle. L’objectif : transformer un simple séminaire en aventure collective.

Julie aime repousser les codes. Elle conçoit des plénières immersives, des shows visuels et même des créations intégrant hologrammes et technologies nouvelles. Mais derrière la performance, il y a toujours une exigence émotionnelle. « Mon rôle, c’est de faire vibrer les gens, du client à l’équipe technique », explique-t-elle.

Son leadership créatif se nourrit de bienveillance et de fermeté. Elle adapte son management à la personnalité de chacun, convaincue qu’un collaborateur épanoui donnera le meilleur de lui-même. Comprendre, écouter, ajuster : trois gestes simples qui permettent à ses équipes de se dépasser.

Cette vision est née d’un parcours hors du commun. Victime d’un grave accident à 20 ans, Julie Terroni a dû réinventer sa vie professionnelle. En fauteuil roulant, elle crée son entreprise et se lance dans la coordination d’événements. Une leçon de résilience devenue fondement de son style de management.

Aujourd’hui, elle encourage les jeunes entrepreneurs à suivre trois mots d’ordre : passion, détermination et foi. Pour elle, le succès ne se mesure pas en chiffres, mais en émotions partagées. Et son prochain rêve ? Produire une série immersive mêlant art, innovation et humanité — un projet fidèle à sa philosophie : créer du lien, faire ressentir, transmettre.