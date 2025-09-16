Immobilier bas carbone : LCBI, un label européen pour accélérer la transition

À l’occasion du Salon de l’immobilier bas carbone (SIBCA), la chaîne demain TV est allée à la rencontre de tous les acteurs de la Ville de Demain. Dans cette émission Jérôme Joinet reçoit Cécile DAP directrice du Low Carbon Building Initiative (LCBI), un label lancé en 2022 par l’association BBCA (Bâtiment Bas Carbone)

Construction bas carbone : un label européen pour un immobilier plus durable

La transition écologique du secteur du bâtiment est en marche. Lors du Salon de l’immobilier bas carbone (SIBCA), une émission spéciale a mis en avant un outil innovant : le Low Carbon Building Initiative (LCBI), un label européen qui vise à accélérer la réduction de l’empreinte carbone des bâtiments.

LCBI: Un label européen pour comparer les bâtiments durables

Jusqu’ici, les acteurs de l’immobilier avaient du mal à comparer les performances environnementales de leurs actifs à l’échelle européenne. Méthodes et réglementations variaient selon les pays, rendant l’évaluation complexe. Avec le label bas carbone LCBI, les professionnels disposent désormais d’une méthodologie commune qui mesure l’empreinte carbone d’un bâtiment tout au long de son cycle de vie. Ce standard unique garantit la fiabilité des données grâce à des contrôles menés par des certificateurs indépendants (Bureau Veritas, TÜV).

La France, pionnière de la construction bas carbone

Le secteur immobilier représente près de 40 % des émissions carbone en Europe. En France, ce chiffre atteint 30 %. Grâce à des réglementations ambitieuses comme la RE2020, le pays fait figure de modèle : cette réglementation française a même inspiré la Commission européenne, qui prévoit de l’adopter à l’horizon 2030. La France se distingue également par l’usage croissant de matériaux de construction durables : bois, terre crue, paille… Autant d’alternatives innovantes au béton, qui permettent de construire des bâtiments plus respectueux de l’environnement.

Si la France est considérée comme un bon élève, la dynamique dépasse aujourd’hui les frontières nationales. De plus en plus de projets immobiliers en Belgique et en Allemagne adoptent le label LCBI, preuve que la construction bas carbone s’impose peu à peu comme un standard à l’échelle européenne.

Pour en savoir plus sur le label et découvrir ses méthodologies, rendez-vous sur le site de LCBI.