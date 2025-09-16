Demain! est
disponible sur
TNT idf
31
Numéricable
94
Free
236
Orange
219
SFR
457
Bouygues
302
Revoir sur Youtube
Location Studio
09 - Le Journal des Salons

Immobilier bas carbone : LCBI, un label européen pour accélérer la transition

le 16/09/2025 - Durée 7 minutes

À l’occasion du Salon de l’immobilier bas carbone (SIBCA), la chaîne demain TV est allée à la rencontre de tous les acteurs de la Ville de Demain. Dans cette émission Jérôme Joinet reçoit Cécile DAP directrice du Low Carbon Building Initiative (LCBI), un label lancé en 2022 par l’association BBCA (Bâtiment Bas Carbone)

Construction bas carbone : un label européen pour un immobilier plus durable

La transition écologique du secteur du bâtiment est en marche. Lors du Salon de l’immobilier bas carbone (SIBCA), une émission spéciale a mis en avant un outil innovant : le Low Carbon Building Initiative (LCBI), un label européen qui vise à accélérer la réduction de l’empreinte carbone des bâtiments.

LCBI: Un label européen pour comparer les bâtiments durables

Jusqu’ici, les acteurs de l’immobilier avaient du mal à comparer les performances environnementales de leurs actifs à l’échelle européenne. Méthodes et réglementations variaient selon les pays, rendant l’évaluation complexe. Avec le label bas carbone LCBI, les professionnels disposent désormais d’une méthodologie commune qui mesure l’empreinte carbone d’un bâtiment tout au long de son cycle de vie. Ce standard unique garantit la fiabilité des données grâce à des contrôles menés par des certificateurs indépendants (Bureau Veritas, TÜV).

La France, pionnière de la construction bas carbone

Le secteur immobilier représente près de 40 % des émissions carbone en Europe. En France, ce chiffre atteint 30 %. Grâce à des réglementations ambitieuses comme la RE2020, le pays fait figure de modèle : cette réglementation française a même inspiré la Commission européenne, qui prévoit de l’adopter à l’horizon 2030. La France se distingue également par l’usage croissant de matériaux de construction durables : bois, terre crue, paille… Autant d’alternatives innovantes au béton, qui permettent de construire des bâtiments plus respectueux de l’environnement.

Si la France est considérée comme un bon élève, la dynamique dépasse aujourd’hui les frontières nationales. De plus en plus de projets immobiliers en Belgique et en Allemagne adoptent le label LCBI, preuve que la construction bas carbone s’impose peu à peu comme un standard à l’échelle européenne.

Pour en savoir plus sur le label et découvrir ses méthodologies, rendez-vous sur le site de LCBI.

Vous aimerez aussi

Tambour Battant

Tambour Battant : Où va la Famille ?

Emission du 13/10/2023 - Durée 90 minutes

Dans cette édition de Tambour Battant, Hélène Mathieu reçoit en première partie d’émission: –Sylvie Cadolle, sociologue, autrice de « familles recomposées un défi à gagner » (Ed. Marabout) et –Clélia Richard,...

Standup

Standup d’Elodie Sauvage: entrepreneure et pluriactivité

le 19/03/2019 - Durée 4 minutes

Standup: la multi-activité par Elodie Sauvage Standup est une opération lancée par la CAE CLARA. Elle consiste à faire partager l’expérience de ses sociétaires. Dans cette édition, c’est au...

Paroles d'expert

Travailler le dimanche

le 18/05/2016

Comme vous le savez, l’employeur doit, en principe, accorder à ses salariés un repos hebdomadaire de 24 heures le dimanche. Mais, la loi dite « Macron » aménage désormais certaines dérogations...

Les dernières émissions

Se lancer dans l’immobilier bas carbone avec le mastère de l’ESSEC

Emission du 22/09/2025 - Durée 7 minutes
Franck PETEL directeur académique du Mastère Spécialisé Management Urbain et Immobilier à l’ESSEC et titulaire de la Chaire Immobilier et Développement durable, a partagé sa vision de l’avenir du secteur dans cette émission spéciale enregistrée à l’occasion du Salon de l’Immobilier Bas Carbone (SIBCA). La construction bas carb...
Voir toutes les emissions

SIBCA: L’immobilier Bas Carbone au coeur des villes de demain l’exemple d’Évry-Courcouronnes

Emission du 19/09/2025 - Durée 7 minutes
Dans cette émission, nous recevons Franck NDAGSSI: chargé d’optimisation énergétique et de processus à la Ville d’Évry-Courcouronnes, il revient sur son métier, ses missions et les projets ambitieux portés par la municipalité en matière de rénovation, d’efficacité énergétique et de mobilité durable. Un métier au service de ...
Voir toutes les emissions

Architecture et construction bas carbone : un métier en pleine mutation

le 18/09/2025 - Durée 8 minutes
Lors de l’édition 2025 du Salon de l’immobilier bas carbone, le Journal des Salons est allé à la rencontre des acteurs qui façonnent la ville de demain. Dans cette émission, Frédéric Auclair, architecte spécialisé dans le patrimoine et fondateur de l’agence Almatoya Architecture, partage sa vision de l’évolution du métier d’...
Voir toutes les emissions

Olivier Muller ou comment j’ai libéré mon entreprise

le 18/09/2025 - Durée 26 minutes
Dans cet épisode de Future of work, Julienne Nadin reçoit Olivier Muller, directeur de l’agence APF à Rouen, pour explorer son parcours et son approche managériale innovante, avec une entreprise libérée. Future of work – Rencontre avec Olivier Muller, dirigeant inspirant OlivierMuller partage comment il a transformé son entreprise de ...
Voir toutes les emissions