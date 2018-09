Le jardin de Laborde : la réussite par le service

Diversification de l’activité agricole.

Juché sur la colline de Laborde, à quelques pas d’Auxerre, le jardin de Laborde a été créé en 1996. Eleveur et céréalier à l’origine, Xavier Chavey a diversifié les activités de son exploitation au fil des années. En effet, il a produit des cornichons pour les marques Maille et Amora au début des années 1990. Puis, il a lancé une activité de maraîchage à partir de 1996, avec le début d’une cueillette à la ferme. Et depuis 2006, il a ouvert une boutique produits du terroir.

Le service pour développer le jardin de Laborde

Rejoint par sa fille en 2013, Xavier explore avec elle de nouvelles pistes pour satisfaire au mieux les attentes actuelles des consommateurs. Evénements, livraison auprès des professionnels… ils mettent en place de nouveaux services.

Paroles d’Agriculteur

