Catherine Elie, Directrice de l’Institut Supérieur des Métiers est l’invité de Jérôme Joinet pour cette édition du Journal de l’emploi. Petit point sur le baromètre de l’apprentissage. Bonne nouvelle, l’artisanat se porte bien !

200 000 jeunes ont été formés dans l’artisanat

L’artisanat est en pleine relance auprès des jeunes depuis les années 2000. On assiste, en effet, à une augmentation de 14 % pour la formation dans ce domaine. Le baromètre de l’apprentissage met en évidence l’attrait des jeunes pour le domaine de l’automobile, la fabrication ou encore l’esthétisme. Ce dernier secteur est en constante augmentation avec des passionnés de coiffure, maquillage, épilation…

Ces secteurs sont plébiscités par les jeunes, mais aussi les moins jeunes avec de plus en plus de reconversion professionnelle. En effet, de nombreux professionnel confirmé dans des domaines du secteur tertiaire (commerce, communication, marketing, administration…) s’intéresse à ce secteur secondaire.

Un secteur manuel qui propose désormais de la qualification. Les diplômes peuvent effectivement aller du CAP au BTS en passant par le Bac. Ceci permet de se former aux fonctions dites supports : management, comptabilité, gestion…

Le baromètre de l’apprentissage dévoile des chiffres très reluisants. Cette année, on a une augmentation de 1,7 % du nombre de contrats d’apprentissage établis, soit 83 200 contrats. Cela traduit une envie pour les jeunes de faire un métier qui a du sens et au plus proche des territoires et de l’humain.

Le baromètre de l’apprentissage dévoile ses chiffres

Les jeunes embauchés dans leur entreprise à la suite d’un contrat d’apprentissage en étude supérieur représente 80 % des apprentis. Ils ont l’opportunité dans ce secteur de travailler au sein de commerce de proximité au plus près du consommateur. Ils peuvent également, grâce à leur formation, se lancer dans l’entrepreneuriat et avoir les compétences nécessaires pour gérer une entreprise.

Cependant, l’augmentation des jeunes dans ce secteur dépend des régions. En effet, là où l’artisanat attire le plus, c’est au Centre Val de Loire, en Bretagne ou encore en Auvergne Rhône-Alpes qui est championne de France dans ce domaine. Cependant, les régions où ça marche le moins c’est en Île-de-France ou même en Provence-Alpes-Côte-D’azur.

Des actions sont tout de même menées pour inverser la tendance. Par exemple, la Chambre des Métiers et de l’artisanat en Île-de-France organise un événement tous les mardis. Les mardis de la création d’entreprise. Pour un rendez-vous en ligne ou sur place à Paris, Evry ou encore Chelles, inscrivez vous sur https://www.cma-idf.fr/.

Pour plus d’informations pour intégrer les métiers de l’artisanat, rendez-vous sur https://infometiers.org/.