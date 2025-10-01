La Tribu Digitale, une formation pour les femmes qui veulent rÃ©ussir dans le marketing digital

Reconversion professionnelle, marketing digital, travail en freelance, Ã©quilibre vie pro/perso : autant de thÃ©matiques abordÃ©es dans lâ€™Ã©mission GÃ©nÃ©ration Reconversion avec Nathalie Grimaud-Morvillez, fondatrice de La Tribu Digitale. Son organisme de formation accompagne les femmes dÃ©sireuses de se lancer dans les mÃ©tiers du digital, tout en prÃ©servant leur qualitÃ© de vie.

Pourquoi se reconvertir dans le marketing digital ?

Aujourdâ€™hui encore, de nombreuses femmes â€“ et particuliÃ¨rement les jeunes mamans â€“ rencontrent des difficultÃ©s dans leur parcours professionnel. Retour de congÃ© maternitÃ©, manque de flexibilitÃ© ou discriminations Ã lâ€™embauche poussent une femme sur trois Ã quitter son emploi aprÃ¨s son premier enfant. Le digital apparaÃ®t alors comme une vÃ©ritable opportunitÃ©. Câ€™est justement pour rÃ©pondre Ã ce besoin que Nathalie Grimaud a crÃ©Ã© La Tribu Digitale, un centre de formation pensÃ© pour permettre aux femmes dâ€™entrer dans le secteur porteur du marketing digital.

Les compÃ©tences enseignÃ©es Ã La Tribu Digitale

Les formations proposÃ©es couvrent toutes les dimensions essentielles du marketing digital :

-RÃ©fÃ©rencement naturel (SEO) et rÃ©fÃ©rencement payant (SEA) pour amÃ©liorer la visibilitÃ© sur Google.

-StratÃ©gie social media : comment se dÃ©marquer sur Facebook, Instagram, LinkedIn, etc.

-Email marketing pour envoyer le bon message Ã la bonne personne au bon moment.

-CrÃ©ation de contenu digital (articles, podcasts, vidÃ©os).

-Utilisation de lâ€™intelligence artificielle en marketing, devenue incontournable aujourdâ€™hui.

Ces compÃ©tences sont trÃ¨s demandÃ©es par les entreprises, car beaucoup de dirigeants nâ€™ont pas le temps ni les connaissances pour gÃ©rer efficacement leur communication digitale.

Freelance plutÃ´t que salariat : un choix dâ€™indÃ©pendance

Contrairement aux postes salariÃ©s, souvent rigides et chronophages, le statut de freelance offre plus de libertÃ©. Les apprenantes de La Tribu Digitale peuvent ainsi : travailler de chez elles ou de nâ€™importe oÃ¹, organiser leur emploi du temps en fonction de leur vie personnelle, dÃ©velopper une activitÃ© Ã leur rythme (travail Ã temps choisi). SI ce statut est vÃ©ritable choisi, il peut se rÃ©vÃ©ler adaptÃ© pour des situations de vie personnelles.

En plus de la flexibilitÃ©, le marketing digital est mieux rÃ©munÃ©rÃ© que la moyenne : environ 1 500 â‚¬ de plus par mois que le salaire moyen franÃ§ais.

Un accompagnement complet pour rÃ©ussir sa reconversion

Se former ne suffit pas : pour rÃ©ussir en tant que freelance, il faut aussi savoir trouver ses premiers clients. La Tribu Digitale a donc mis en place : un accompagnement au lancement dâ€™activitÃ©, un travail sur la mentalitÃ© entrepreneuriale, une communautÃ© dâ€™alumni (anciens Ã©lÃ¨ves) pour Ã©changer, sâ€™entraider et parfois collaborer sur des projets. Ainsi, mÃªme indÃ©pendantes, les femmes ne sont jamais seules dans leur parcours.

Le conseil de Nathalie : Â« Faites ce que vous aimez Â»

Ã€ celles qui hÃ©sitent encore, Nathalie adresse un message inspirant : Â« On nâ€™a quâ€™une vie. Le pire, câ€™est de se lever le lundi matin en attendant les vacances ou la retraite. Si vous avez envie de vous lancer, faites-le. Le marketing digital est un secteur dâ€™avenir. Â»

Pour en savoir plus sur les formations : www.la-tribu-digitale.fr