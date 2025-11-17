Demain! est
11 - Paroles d'entreprise

La Route des Pingouins : un modèle de développement local et solidaire en Finistère

le 05/11/2025 - Durée 6 minutes
la route des Pinguoins

De la rénovation d’un château à un réseau d’éco-hôtels : la Route des Pingouins incarne l’économie sociale et solidaire en Bretagne. Une belle histoire entrepreneuriale au service du développement local.

Un projet familial devenu moteur du développement local

Tout a commencé en 2000, lorsque Franck Jaclin et sa femme décident de s’installer près de la mer avec un rêve : redonner vie à un lieu abandonné. Ils jettent leur dévolu sur le château de Kergroadez, dans le nord Finistère. Très vite, le couple en fait un espace collectif, accueillant concerts, expositions, escape games et visites nocturnes. Plus de 180 animations par an voient le jour, transformant le château en un lieu incontournable de culture et de convivialité. Aujourd’hui, il accueille quatre associations et 200 bénévoles, preuve d’un engagement social profond.

Cette effervescence crée une dynamique locale forte. Les communes voisines s’en inspirent, proposant à leur tour des sites à rénover. L’ancienne mairie devient ainsi un gîte d’étape, et d’autres bâtiments rejoignent un réseau naissant : celui de la Route des Pingouins.

Rénover, protéger, fédérer : la triple démarche de la Route des Pingouins

Le projet repose sur trois piliers :
La rénovation du patrimoine, pour préserver l’histoire locale.
La protection de l’environnement, avec des démarches durables.
L’ancrage territorial, en faisant travailler les artisans et acteurs locaux.

Cette approche fait de la Route des Pingouins un projet d’utilité sociale, inscrit dans la logique de l’économie sociale et solidaire (ESS). Pour Franck Jaclin, “la combinaison de ces trois piliers fait un projet d’utilité sociale.” Trois piliers simples… mais exigeants au coeur de l’économie sociale et solidaire.

Son modèle attire rapidement l’attention des investisseurs publics. Notamment la Banque des Territoires permettant la création d’une société foncière dédiée. Résultat : des investissements de 250 000 € à 2 M€ par site, avec un modèle hybride : entrepreneurial, mais avec une finalité collective assumée. Depuis, BPI France et le Crédit Agricole via une filiale, rejoignent l’aventure, apportant des financements et un cadre solide pour développer de nouveaux projets.

De la mer aux prisons de Brest : la Route des Pingouins poursuit son envol

Grâce à cette assise, l’équipe lance aujourd’hui la rénovation des anciennes prisons de Brest, un projet ambitieux mêlant hébergement, restauration, crèche, espaces associatifs et expositions. Ce futur “tiers-lieu” illustre la philosophie du réseau : respecter le passé tout en le réinventant pour l’avenir.

En vingt ans, près de 150 emplois ont été créés et des dizaines de sites littoraux ont retrouvé vie. Ce parcours inspirant prouve qu’un projet né d’un rêve familial peut devenir un modèle. En quelques années, ce projet breton a démontré qu’un tourisme authentique, responsable et créateur de valeur locale est non seulement possible, mais porteur d’avenir. Une véritable réinvention territoriale, où tradition et innovation se rencontrent pour bâtir un modèle durable — humain, enraciné, inspirant.

Paroles d’Entreprise avec Cerfrance

Ce reportage est proposé en partenariat avec Cerfrance, premier réseau associatif de conseil et d’expertise comptable. Présent partout en France, il accompagne les entrepreneurs dans la gestion, la comptabilité et la stratégie d’entreprise. Avec plus de 320 000 clients et 720 agences, Cerfrance intervient dans tous les secteurs, de l’agriculture au commerce en passant par l’industrie. Son rôle : conseiller et soutenir les dirigeants à chaque étape de leur activité, y compris en période de turbulence. Paroles d’Entreprise donne la parole aux entrepreneurs qui font face aux défis concrets de leur métier.

