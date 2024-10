Emission Spéciale Immobilier Bas Carbone avec l’Institut Supérieur de l’Environnement

Dans cette édition spéciale enregistrée sur le Salon de l’Immobilier Bas Carbone. Jérôme Joinet reçoit Corentin de Montmarin, responsable pédagogique à l’Institut Supérieur de l’Environnement. Avec lui nous revenons sur les lacunes du secteur en matière de formation et l’importance aujourd’hui d’investir dans la formation de ses salariés. Car en effet, le secteur de l’immobilier bas Carbone et riche en opportunités d’emplois et développement d’activité.

L’Institut Supérieur de l’Environnement propose des formations liées à la transition écologique L’ISE propose des masters Immobilier Durable et Performance Énergétique, Économie Environnemental, Sociale et Solidaire ou encore Transition Écologique et RSE, tous titre RNCP niveau 7. L’Institut propose également des bachelors en Environnement, Écologie Biodiversité et Gestion des Espaces Naturels… Il y a aussi un BTSA en Gestion et Protection de la nature, un titre diplôme national de niveau 5. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site de l’Institut.