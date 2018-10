Intérêt Général: Le bénévolat et mécénat de Compétences

#Intérêt Général: Toute compétence est un bien public!

D’un côté 35 % des Français, sont prêts à s’engager, qu’ils soient étudiants, salariés ou seniors.

De l’autre de nombreuses organisations à finalité sociale ont des besoins accrus en compétences.

Une solution le Pro Bono!

Dans ce numéro d’Intérêt Général et Territoires, Didier Meillerand reçoit :

– Marielle Del’Homme, Responsable du Fonds d’innovation de Ag2R La Mondiale

– Sylvain Reymond, Directeur général de Pro Bono Lab

Ils vous feront découvrir la démarche de Pro Bono Lab, et les actions qu’ils mettent en oeuvre avec Ag2r La Mondiale, un de leurs partenaires.

Une démarche qui vous donnera envie d’agir!

Signez le manifeste Mettons-nous toutes et tous en mode #probono

#Intérêt Général: Pro Bono Lab et le bénévolat/mécénat de Compétences

Depuis 2011, Pro Bono Lab recherche, agrège et organise le partage des compétences de femmes et d’hommes (collaborateurs d’entreprises, demandeurs d’emploi, étudiants, retraités, etc.) engagés

collectivement pour favoriser le développement de structures à finalité sociale. Aujourd’hui Pro Bono Lab travaille avec 80 entreprises partenaires et plus de 5000 bénévoles et volontaires.

Pro Bono Lab est présent sur une large partie du territoire français, avec 4 antennes régionales (Ile-de-France, Hauts-de-France, Auvergne Rhône-Alpes et Méditerranée).

Une démarche qui a séduit de nombreuses entreprises comme Ag2r La Mondiale. À travers son Fonds d’innovation AG2R La Mondiale s’est engagée sur 4 thématiques :

l’emploi des seniors, l’aide aux aidants, de la prévention santé, et de l’habitat. C’est ainsi que ses salariés ont pu être mobilisé en mécénat de compétences sur différentes opérations.

Par exemple en mars 2018 ils ont organisé un Lab Emploi Séniors « 24h pour réenchanter l’emploi des séniors » où pendant les 24h de cet événement, 50 participants ont été mobilisés pour imaginer de nouvelles solutions pour l’emploi des séniors. C’est la démarche Rocknold. Autre exemple d’action développée par Ag2r la Mondiale en Pro Bono « Penates et cité » une plateforme d’innovation sociale multi-acteurs dont la mission est d’accélérer l’adaptation des cadres de vie dans les Hauts-de-France pour un bien-vieillir dans un bien-vivre ensemble.