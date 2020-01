Kumo, une aventure entrepreneuriale entre deux amis d’enfance

Kumo, l’aventure entrepreneuriale de deux amis d’enfance.

Kumo est une entreprise créée par deux amis d’enfance : Gaspard Luciano et Antoine Bungert. Elle prépare des repas frais à partir de recettes originales. Et elle les livre tous les matins dans des distributeurs automatiques. Installés à l’origine dans les universités, les distributeurs sont désormais présents dans certaines entreprises, espaces de co-working, ou salles de sport. Les invendus sont récupérés et redistribués tous les jours aux Restos du Coeur.

Bien se connaître et une répartition claire des tâches facilite l’entrepreneuriat entre amis. C’est le principe mis en place par Gaspard et Antoine.

« On a besoin d’accélérer. »

A ce jour, Kumo emploie déjà 13 salariés. Et la demande reste importante. L’entreprise se structure pour faire face à cette demande et envisage de s’installer partout en France.

