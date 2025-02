Journal de la Formation – Spécial UHFP 2025 avec l’ANFA

À l’occasion de l’Université d’Hiver de la Formation Professionnelle 2025, le Journal de la Formation reçoit Guillaume Faurie, délégué général de l’ANFA (Association Nationale pour la Formation Automobile). Alors que le secteur automobile continue sa transition vers l’électrique et le numérique, l’ANFA joue un rôle clé dans la formation et l’adaptation des compétences aux nouveaux enjeux du marché.

Former aux métiers de l’automobile : entre mutation technologique et attractivité

Aujourd’hui, plus de 73 000 jeunes sont formés aux métiers de l’automobile grâce à l’ANFA. Avec la montée en puissance de l’électrification et la date clé de 2035, qui marquera l’arrêt des ventes de voitures thermiques neuves en Europe, les besoins en formation évoluent.

Des formations adaptées aux nouvelles technologies : L’électrification et la digitalisation du secteur imposent la création de nouveaux parcours pédagogiques, notamment sur la réparation et la commercialisation des véhicules électriques.

Des opportunités d’emploi massives : Avec 18 000 postes non pourvus, le secteur automobile offre des perspectives d’emploi stables et locales, que ce soit pour les jeunes en apprentissage ou les adultes en reconversion.

L’évolution des pratiques pédagogiques : L’ANFA intègre de plus en plus de réalité virtuelle et de modules e-learning pour moderniser l’apprentissage et faciliter l’accès aux compétences de demain.

Guillaume Faurie était également notre invité lors d’un Journal de l’Emploi où ils avait, avec Jérôme Joinet, établis un focus sur le secteur de l’automobile.

À propos de l’ANFA

L’Association Nationale pour la Formation Automobile (ANFA) est un acteur majeur de la formation aux métiers de l’automobile. Elle accompagne les professionnels dans l’adaptation aux nouvelles technologies et l’évolution des compétences. Pour en savoir plus sur les formations et opportunités d’emploi dans l’automobile, rendez-vous sur www.anfa-auto.fr

À propos de l’UHFP

L’Université d’Hiver de la Formation Professionnelle (UHFP), organisée par Centre Inffo, est un événement majeur. Il réunit chaque année les acteurs de la formation pour anticiper les transformations du marché du travail. En savoir plus

À propos de Centre Inffo

Centre Inffo est un organisme de référence en formation et orientation professionnelle. Il accompagne les acteurs du secteur en fournissant analyses, conseils et ressources sur l’évolution des compétences et des métiers. Visiter le site de Centre Inffo