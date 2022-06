LEARNING TECHNOLOGIES : Digital Trainer, la formation de formateurs

David Robinet, Président de la DN Factory, organisme de formation continue dans le secteur du sport, nous livre son témoignage sur le suivi de sa formation Digital Trainer. David Robinet est aujourd’hui formateur certifié, et a ainsi passé sa certification auprès de Digital Trainer. C’est une formation en asynchrone, autonome, permettant de combiner activités habituelles et formation. Une partie est aussi largement consacrée aux outils digitaux gravitant autour du secteur de la formation. Les formations Digital Trainer sont éligibles au CPF. Les vrais points positifs de Digital Trainer ? L’apprentissage d’une réelle méthodologie, mais aussi l’obtention d’une vraie légitimité auprès des apprenants. Pour plus d’informations sur Digital Trainer : https://digital-trainer.fr