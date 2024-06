Le secteur de l’automobile, un nid d’opportunités pour les jeunes

Focus sur le secteur de l’automobile dans le journal de l’emploi, avec Guillaume Faurie, délégué général de l’ANFA (l’association nationale pour la formation automobile). Un secteur qui offre de nombreuses opportunités et perspectives pour les jeunes.

L’industrie automobile est actuellement en pleine mutation, intégrant de nouvelles technologies et une part digitale de plus en plus importante, notamment dans le processus de vente. Cette évolution technologique dynamise le secteur et crée une forte demande de main-d’œuvre qualifiée. Contrairement à d’autres industries, les emplois dans l’automobile sont non délocalisables, ce qui en fait un secteur stable et attractif.

Avec 11 millions de véhicules en circulation nécessitant des services d’entretien et de réparation. Le secteur automobile reste indispensable pour de nombreux Français. Ce besoin constant de services de proximité renforce la nécessité de former et de recruter des jeunes talents pour répondre aux exigences du marché.

Formation et insertion professionnelle

L’ANFA joue un rôle crucial dans la formation des jeunes pour les métiers de l’automobile. Actuellement, 70 000 jeunes sont en formation et 40 000 d’entre eux suivent des programmes en alternance. Ces formations permettent d’acquérir les compétences nécessaires pour intégrer le marché du travail. L’ANFA affiche un taux d’insertion professionnelle impressionnant de 90 % pour les métiers sur lesquels elle forme les jeunes.

Une filière d’avenir pour les jeunes

Les formations offertes par l’ANFA couvrent une large gamme de métiers. Allant des aspects techniques, comme la mécanique et l’électronique, aux aspects commerciaux et digitaux. Cette diversité de parcours permet aux jeunes de trouver leur voie, et ainsi de se construire une carrière solide dans un secteur en constante évolution.