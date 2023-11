L’intelligence artificielle : Une révolution dans l’éducation ?

Ce Webinaire présenté par Jérôme Joinet aborde l’intelligence artificielle et son impact sur l’éducation. Comme invités, Olivier De Lagarde, fondateur du collège de Paris et Stefan Crisan, fondateur et président de la start-up Good Grades pour répondre aux questions.

L’Intelligence Artificielle dans l’enseignement supérieur

Olivier De Lagarde, le fondateur du Collège de Paris a écrit un livre intitulé L’IA Educative, l’intelligence artificielle dans l’enseignement supérieur. Durant ce Webinaire, il présente son analyse sur l’IA et son livre coécrit avec Stefan Crisan, l’autre invité de l’émission. Le fondateur de la start-up Good Grades a écrit le chapitre sur l’IA au service de l’excellence pédagogique. De plus, les deux invités de ce Webinaire ont coécrit cet ouvrage avec 26 autres personnes dont François Baron, un docteur en sciences de l’information ou encore Ahmed Benhoumane, enseignant et chercheur en marketing.

Par ailleurs, Olivier De Lagarde forme 16 000 étudiants sur l’intelligence artificielle au collège de Paris et 35 000 adultes en formation continu. Il le souligne, l’IA va bouleverser tous les métiers, l’économie, la société, l’éducation et même son école. Avec un outil comme ChatGPT, le domaine de l’éducation est en pleine mutation. Tous les spécialistes qui ont coécrit le livre donnent des éclaircissements sur l’impact de l’IA. Des chapitres sur la philosophie, la sociologie, le droit et donc l’éthique. En effet, ce livre pose la question fatidique : L’IA va-t-elle changer le rôle du formateur et altérer la pensée critique des étudiants ? L’ouvrage est disponible sur Amazon.

Good Grades, l’assistant intelligent d’évaluation d’examen

Stefan Crisan a quant à lui mis en place une application de correction automatisée. Elle permet de corriger et de préparer les évaluations. Ceci allège la charge de travail des professeurs et leur permet de se focaliser sur les besoins des élèves.

L’application Good Grades permet d’améliorer la productivité et la qualité des corrections. Avec l’IA, pas d’influence des émotions et une correction en toute objectivité. Cependant, c’est l’enseignant qui pilote les opérations et il garde la main tout le long du processus.

Ce Webinaire est donc dédié à comprendre l’intelligence artificielle et comment réguler son usage. Mais aussi son impact sur notre monde économique, social et même politique. L’intelligence artificielle modifie les façons de travailler et ainsi les mœurs et l’éthique. L’être humain peut-il être remplacé par les machines ? Réponse avec ce webinaire !