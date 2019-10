Induo : la R&D a fini par « payer »

Induo produit des tissus de coton qui résistent aux tâches et à la transpiration. Et cette performance est durable dans le temps. Il a fallu deux ans et demi de recherche et de développement pour concevoir ce tissu, qui fait l’objet d’un brevet. Pour financer cette recherche, la production et la commercialisation, Pauline Guesné et son associé ont puisé dans leur épargne, sollicité leur entourage. Ils ont frappé également à de nombreuses portes pour obtenir des subventions et des aides.

L’escalade d’engagement

Les associés ont eu des résultats encourageants dès le début. En revanche, s’ils avaient su que cela prendrait deux ans et demi, ils ne se seraient certainement pas lancés. C’est l’escalade de l’engagement qui leur a permis de tenir. L’escalade de l’engagement, c’est se dire qu’après tant d’engagement, d’investissements, arrêter c’était tout perdre alors que le bout du tunnel est proche.

Découvrez le parcours de Pauline Guesné dans cette émission Label Entreprise.

