SALON LEARNING TECHNOLOGIES 2023: C3 Groupe et sa stratégie digital

Betty Segouin, Directrice des partenariats et certifications chez C3 Institute

et Nicolas Bernard, Directeur adjoint de C3 Groupe sont les invités de cette édition spéciale Learning Technologies du Journal de la formation. C3 Groupe c’est un groupe acteur de la formation avec 3 pôles l’activité, un pôle écoles (C3A, SKALE Business School), un pôle certification (C3 Institute) et un pôle Edtech (Skillogs). Très investis sur la digitalisation de la formation, nos invités reviennent sur l’importance d’être au plus près de l’innovation, sans pour autant négliger l’aspect humain dans la digitalisation de formation. Comment se démarquer ? Quelles sont les exigences à respecter, gages d’adaptabilité et de qualité dans la formation à distance ? Leurs réponses dans cette émissions enregistrées sur le Salon Learning Technologies 2023