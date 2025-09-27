Salon Générations Reconversion 2025 : IA, seniors et nouveaux métiers

Salon Générations Reconversion 2025 : dès la première journée, plus de 5 000 visiteurs se sont déplacés pour découvrir les solutions de Transition Pro Île-de-France et de ses partenaires. Sur le plateau de Demain TV, Stéphane Maas, directeur de l’organisme, a dressé un premier bilan et rappelé que la reconversion fait désormais partie intégrante de la vie professionnelle de tous les Franciliens.

Générations Reconversion 2025, un salon en plein essor

Troisième édition du rendez-vous, le salon Générations Reconversion 2025 confirme son succès grandissant : 2 700 visiteurs en 2023, plus de 7 000 en 2024, et déjà plus de 5 000 en une seule journée cette année.

Parmi les grands thèmes de cette édition, l’intelligence artificielle occupe une place centrale. Avec 29 % des startups françaises et près de la moitié des emplois numériques concentrés en Île-de-France, la région est en première ligne face aux mutations. Nouveaux métiers, transformations des compétences, transition écologique et formations adaptées deviennent des enjeux clés.

Le salon met aussi l’accent sur la reconversion des seniors, appelés à travailler plus longtemps. Pour Stéphane Maas, il est essentiel de valoriser leur expérience et de montrer que ces profils apportent une véritable valeur ajoutée dans des secteurs en pleine mutation.

La première journée s’est conclue par la remise des Trophées de la reconversion, moment fort qui récompense des parcours inspirants et démontre que changer de voie est possible à tout âge, quel que soit le diplôme ou l’origine.

Transition Pro Île-de-France, l’organisateur du salon, joue un rôle central : financement des projets, maintien du salaire, prise en charge des frais pédagogiques, mise en relation avec les bons acteurs. L’organisme a également inauguré en mars 2025 la Maison de la reconversion, située près de République, un lieu d’accueil permanent pour celles et ceux qui souhaitent construire leur avenir professionnel avec un accompagnement personnalisé.