Salon Générations Reconversion 2025 : IA, seniors et nouveaux métiers

Emission du 27/09/2025
Salon Générations Reconversion 2025

Salon Générations Reconversion 2025 : dès la première journée, plus de 5 000 visiteurs se sont déplacés pour découvrir les solutions de Transition Pro Île-de-France et de ses partenaires. Sur le plateau de Demain TV, Stéphane Maas, directeur de l’organisme, a dressé un premier bilan et rappelé que la reconversion fait désormais partie intégrante de la vie professionnelle de tous les Franciliens.

Générations Reconversion 2025, un salon en plein essor

Troisième édition du rendez-vous, le salon Générations Reconversion 2025 confirme son succès grandissant : 2 700 visiteurs en 2023, plus de 7 000 en 2024, et déjà plus de 5 000 en une seule journée cette année.

Parmi les grands thèmes de cette édition, l’intelligence artificielle occupe une place centrale. Avec 29 % des startups françaises et près de la moitié des emplois numériques concentrés en Île-de-France, la région est en première ligne face aux mutations. Nouveaux métiers, transformations des compétences, transition écologique et formations adaptées deviennent des enjeux clés.

Le salon met aussi l’accent sur la reconversion des seniors, appelés à travailler plus longtemps. Pour Stéphane Maas, il est essentiel de valoriser leur expérience et de montrer que ces profils apportent une véritable valeur ajoutée dans des secteurs en pleine mutation.

La première journée s’est conclue par la remise des Trophées de la reconversion, moment fort qui récompense des parcours inspirants et démontre que changer de voie est possible à tout âge, quel que soit le diplôme ou l’origine.

Transition Pro Île-de-France, l’organisateur du salon, joue un rôle central : financement des projets, maintien du salaire, prise en charge des frais pédagogiques, mise en relation avec les bons acteurs. L’organisme a également inauguré en mars 2025 la Maison de la reconversion, située près de République, un lieu d’accueil permanent pour celles et ceux qui souhaitent construire leur avenir professionnel avec un accompagnement personnalisé.

Générations reconversion 2025

Changer de métier n'est plus un tabou, c'est une opportunité ! Avec Transitions Pro IDF

Emission du 29/09/2025 - Durée 11 minutes
Le Salon Génération Reconversion 2025 s'est déroulé les 26 et 27 septembre à la Cité Internationale Universitaire de Paris, attirant près de 10 000 visiteurs. Conférences, ateliers et tables rondes ont permit d'explorer les métiers de demain, les enjeux de l'IA, de la transition énergétique et les solutions face à l'usure...
Générations Reconversion : les clés pour réussir sa reconversion avec l'APEC

Emission du 29/09/2025 - Durée 8 minutes
Dans cette édition spéciale, Sébastien Fromm, responsable à l'APEC Île-de-France, nous explique comment naviguer dans un marché du travail en pleine transformation. Entre transition numérique, intelligence artificielle, enjeux écologiques et choc démographique, la reconversion n'est plus un choix, mais une étape incontournable dans...
Émission spéciale – Bilan du SIBCA 2025

le 27/09/2025 - Durée 6 minutes
Le Journal des salons à reçu Férielle Deriche, directrice du Salon du SIBCA: le Salon de l'immobilier bas carbone. Dans cette édition spéciale elle nous fait un premier retour sur trois jours d'échanges intenses qui ont réuni 12 000 visiteurs, 200 exposants et de nombreuses conférences au Grand Palais à Paris. SIBCA 2025 un bilan [&...
