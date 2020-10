Marie Oiseau Pâtisserie, lauréat du concours Ose Entreprendre !

T’inquiète je gère reçoit aujourd’hui Maria Troitskaia, une des cinq lauréats du concours Ose entreprendre by Kangae. L’occasion de revenir sur son prix mais surtout sur son projet, Marie Oiseau Pâtisserie, qui vient mêler architecture et pâtisserie.

Le projet Marie Oiseau Pâtisserie

Maria est une grande créatrice. La preuve, elle a même inventé son métier : architecte-pâtissière. Cette jeune russe arrivée en France il y a quatre ans veut faire de ses deux passions son métier et plus particulièrement son business. Après 8 années d’études en architecture Maria rêve de pouvoir associer l’art architectural à la finesse de la pâtisserie. Elle présente alors son projet : Marie Oiseau Pâtisserie (@marie_oiseau). Le rêve ? Ouvrir une pâtisserie au coeur de Paris, pour y vendre ses gâteaux inspirés de l’architecture qui la touche. Et associer ces deux univers dans un tiers-lieux culturel ou viendraient se mêler expositions, masterclass et ateliers, espaces de coworking… Un espace qui respire la créativité. Un projet ambitieux, encore au stade embryonnaire.



Kangae un site pour jeunes entrepreneurs