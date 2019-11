L’ECITV : des formations aux métiers du digital et de l’audiovisuel

Le digital : un secteur d’avenir

Le digital a de beaux jours devant lui ! En effet, en 2018, près de 80 000 emplois n’auraient pas été pourvu. Le digital c’est de l’emploi, mais pour quels métiers ? Community manager, webmaster, consultant en e-reputation… Autant de métiers porteurs d’emploi dans un secteur en perpétuelle croissance. Si l’ECITV s’emploi à former les professionnels digitaux de demain, l’école met un point d’honneur à faire le lien entre diverses spécialités, toujours plus proches les unes des autres. Tel est le cas de l’audiovisuel, aujourd’hui partout et surtout sur le web. Yoann Barrier, directeur de l’ECITV est l’invité du Journal de l’Emploi.

Une école pour se former aux métiers d’avenir

Et pour former aux métiers de demain, l’ECITV propose des parcours de formations adaptés et professionnalisants. En effet, au travers de ses différentes formations du bachelor au mastère, l’ECITV fait découvrir aux étudiants les mondes du digital et de l’audiovisuel mais pas que ! Dans un soucis de perpétuelle évolution de ces secteurs, l’école ouvre une nouvelle formation en data et intelligence artificielle. Découvrez les formations de l’ECITV pour des métiers d’avenir, dans ce nouveau numéro du Journal de l’Emploi.