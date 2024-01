Goodgrades : l’outil révolutionnaire d’évaluation

Lors du Salon Learning Technologies, l’émission « Journal des Salons » a eu l’opportunité d’échanger avec Stefan Crisan, fondateur de Goodgrades, une plateforme révolutionnaire dans le domaine de l’éducation. Goodgrades est bien plus qu’une simple innovation : c’est un assistant intelligent d’évaluation de copies, d’examens et de contrôles continus pour tous types d’évaluations.



Un an après son lancement, où en est Goodgrades ?

Stefan Crisan partage sa vision : le projet a considérablement avancé. L’objectif principal reste d’assister et d’aider les enseignants et formateurs dans leur métier, sans chercher à les remplacer. Goodgrades s’impose comme une solution incontournable dans le monde de l’éducation.



Son essence réside dans sa capacité à évaluer tous types de matières écrites, offrant ainsi une polyvalence inédite. Cet outil se présente comme une véritable innovation de rupture. Il réduit le temps nécessaire à la correction et élimine les erreurs, garantissant ainsi une évaluation plus juste et équitable.

L’intégration de l’intelligence artificielle dans le processus d’évaluation représente donc, un tournant majeur dans le domaine de l’éducation. En effet, il ouvre la voie à une évaluation plus efficace et équitable, tout en témoignant de l’importance croissante des technologies dans le secteur de l’enseignement.

