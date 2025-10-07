Demain! est
10 - Génération Reconversion 2025

Générations Reconversion : Kalee accompagne les seniors vers l’emploi

Emission du 08/10/2025 - Durée 12 minutes
Kalee

Dans cette édition de Générations Reconversion, l’émission met en lumière Kalee, un organisme spécialisé dans l’accompagnement sur les soft skills. Un organisme qui a créer un programme « il est d’or mon sénior » qui accompagne des seniors en reconversion professionnelle. Les invités sont Arnaud Ardouin, co-fondateur de Kalee, et Jean-Philippe Dugault, bénéficiaire du programme devenu formateur. Ils expliquent comment le programme aide à retrouver confiance et nouvelles compétences pour faciliter l’insertion professionnelle.

Un accompagnement unique et complet

Kalee combine préparation mentale, prise de parole et prévention santé mentale. Ainsi Kalee pour répondre aux besoins des demandeurs d’emploi, des managers et des salariés. L’objectif est double : aider les participants à gérer le stress et les émotions. Mais cela permet également valoriser leur parcours professionnel auprès des recruteurs. Le programme « Il est d’or, non sénior », a été mis en place en partenariat avec France Travail. Ce programme il dure près d’un mois et se déroule sur six séances. Il est conçu pour être immersif et transformateur. Son objectif est de redonner confiance aux participants. Maail il leur permet également d’acquérir de nouvelles compétences dans un cadre pratique et engageant.

Job dating innovant et médiatisation

Une des spécificités de ce programme proposé par Kalee est l’organisation de job datings sportifs. Les participants interagissent avec des recruteurs dans un cadre détendu: sur un terrain de sport. Cela permet ainsi de briser les barrières habituelles des entretiens d’embauche. Les participants sont également amenés à participer et à organiser un micro salon de l’emploi et à des émissions. Des émissions à double objectif:
-médiatiser l’expérience.
-offrir aux seniors une visibilité sur plateau télé et renforçant leur aisance dans la prise de parole.

Des résultats concrets et inspirants

Parmi les douze participants du programme, 70 à 80 % ont retrouvé un emploi. Certains, comme Jean-Philippe Dugault, se sont même spécialisés dans de nouvelles compétences, telles que l’intelligence artificielle. Il est aujourd’hui devenu formateur! Cela illustre parfaitement la réussite d’une reconversion motivée et structurée à partir d’un programme qui travaille sur les soft skills.

Les conseils de Kalee

Pour réussir sa reconversion, il est essentiel de travailler sur soi et son image, même avec peu de moyens. Exercer sa prise de parole, valoriser ses compétences et garder confiance! Telles sont pour Kalee des étapes indispensables pour se réinsérer avec succès sur le marché de l’emploi.

