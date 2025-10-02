Demain! est
Location Studio
10 - GÃ©nÃ©ration Reconversion 2025

GÃ©nÃ©ration Reconversion : rÃ©ussir sa reconversion professionnelle en dÃ©passant ses blocages

Emission du 02/10/2025 - DurÃ©e 15 minutes

Lors du salon GÃ©nÃ©ration Reconversion, une Ã©mission spÃ©ciale a abordÃ© un sujet clÃ© : lâ€™importance du travail psychologique et Ã©motionnel dans tout projet de reconversion professionnelle. Une Ã©mission avec deux spÃ©cialistes invitÃ©s : Carole CarriÃ¨re, docteur en mÃ©decine holistique et experte en neurosciences, ainsi que Christophe MÃ©dicis, psychosociologue, coach et auteur de nombreux ouvrages.
Ensemble, ils rappelent que changer de voie professionnelle ne se limite pas Ã  acquÃ©rir de nouvelles compÃ©tences, mais nÃ©cessite dâ€™abord un travail sur soi.

Reconversion et travail intÃ©rieur

Selon Carole CarriÃ¨re, 99 % des reconversions sont dÃ©clenchÃ©es par une blessure personnelle ou professionnelle : burn-out, violences psychologiques, perte de sensâ€¦ Pour rÃ©ussir, il est essentiel de comprendre ses blocages, de dÃ©finir ses aspirations et de bÃ©nÃ©ficier dâ€™un accompagnement personnalisÃ©. Son approche repose sur lâ€™intelligence Ã©motionnelle et lâ€™accompagnement holistique (sophrologie, hypnose, naturopathie) afin dâ€™aider chaque individu Ã  retrouver confiance et Ã©quilibre avant de se lancer.

Le piÃ¨ge du Â« saboteur intÃ©rieur Â»

Christophe MÃ©dicis insiste sur un obstacle majeur : le saboteur mental, cette petite voix intÃ©rieure qui empÃªche de croire en soi et de rÃ©ussir sa reconversion. Â« Beaucoup de parcours Ã©chouent Ã  cause de ce saboteur Â», explique-t-il. Son dernier livre LibÃ©rez votre cerveau de saboteur propose des clÃ©s pour identifier et dÃ©passer ces freins inconscients.

Donner du sens Ã  sa vie professionnelle

Les deux intervenants soulignent que la reconversion doit rÃ©pondre Ã  une quÃªte de sens : trouver la bonne direction, redonner une signification Ã  son mÃ©tier et se sentir alignÃ© avec ses choix. Le salon GÃ©nÃ©ration Reconversion offre ainsi aux visiteurs un cadre unique pour rÃ©flÃ©chir Ã  leur avenir, trouver des solutions concrÃ¨tes et surtout, dÃ©passer leurs blocages intÃ©rieurs pour rÃ©ussir leur nouvelle vie professionnelle.

