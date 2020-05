Sous la cloche, avec Christian Clot (E6) : la curiosité

La curiosité est-elle réellement un bilan défaut ? D’où vient cet adage qui consisterai à la condamner ? Christian Clot revient aujourd’hui sur cette notion, cette capacité à s’ouvrir, à s’interroger, à chercher… Mais cette notion qui fait surtout évoluer. Alors qu’il nous parlait du cerveau dans son épisode précédent, Christian Clot y fait directement écho dans ce cinquième épisode.

Préserver son cerveau grâce à la curiosité, le faire travailler et le faire s’ouvrir. Sortir des pensées aujourd’hui trop souvent hyperspécialisées, qui nous empêche de voir au-delà du prisme dans lequel nous nous sommes embourbés. Un cinquième épisode riche en conseils et qui ajoute toujours sa touche de réflexion. Alors la curiosité est-elle réellement un vilain défaut ? Conseils et histoires sous la cloche du confinement, à découvrir sur Demain et sur notre page Facebook.