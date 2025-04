Envie de devenir journaliste ? Voici l’école qui te forme à la réalité du terrain

Ludovic Place directeur de l’ISFJ est l’invité de cette édition de Scroll ton Futur.

Dans un monde médiatique en constante mutation, le métier de journaliste n’a jamais été aussi riche, exigeant… et passionnant. À l’Institut Supérieur de Formation au Journalisme (ISFJ), on forme des professionnels capables de s’adapter à tous les formats, tous les outils, et tous les terrains. Le journalisme aujourd’hui, c’est un journalisme multiple : Presse écrite, radio, télévision, web, réseaux sociaux, podcasts, chaînes YouTube… C’est pour cela que l’ISFJ forme ses étudiants à toutes les facettes du métier. Et surtout, à devenir autonomes, Ils apprennent même à créer leur propre média.

A l’ISFJ des journnaliste s3.0

Exit l’image du journaliste à la plume exclusive. Le professionnel d’aujourd’hui est un véritable couteau suisse : à l’aise avec une caméra, un micro ou un logiciel de montage. Il sait tourner, monter, diffuser, et réagir vite grâce à des outils numériques comme le smartphone devenu une véritable régie mobile. Mais cette modernité ne doit fait pas l’impasse sur les fondamentaux : savoir mener une enquête, avec rigueur, éthique, et vérification des sources.des fondamentaux qui sont au cœur des apprentissages. « La nature du métier, c’est de diffuser des informations justes », insiste son directeur Ludovic Place.

ISFJ: Une pédagogie professionnalisante

À l’ISFJ, on apprend en faisant. Dès la deuxième année, les étudiants sont en alternance, ce qui leur permet de découvrir le terrain tout en finançant leurs études. La théorie, elle, est dispensée par des professionnels en activité : journalistes, rédacteurs en chef, monteurs, chroniqueurs… Bien équipée avec parc caméras, micros, des studios télé et radio, salles de montage : l’école est une rédaction à part entière. Et les étudiants le confirment : « On est lancés dans le grand bain », témoigne l’un d’eux, ravi de l’approche « créative et encadrée ».

Des formations accessibles et évolutives

L’école propose deux voies d’accès :

Vers un cycle Bachelor accessible après le bac (bac +3),

Vers un cylce Mastère accessible après une licence ou directement via un cycle intégré de bac à bac +5.

En dernière année, les étudiants peuvent se spécialiser dans des domaines comme le journalisme sportif, avec des partenariats concrets et des expériences sur le terrain.

Des débouchés variés et concrets

Les anciens de l’ISFJ travaillent aujourd’hui aussi bien à la télévision, en presse régionale, dans des médias numériques ou en agences de communication. Certains sont correspondants à l’étranger, d’autres ont monté leur propre média. Le point commun ? « Une capacité à s’adapter et se réinventer. »

Comment candidater ?

Le recrutement se fait hors Parcoursup, via un concours maison. Il comprend un oral de motivation, un article d’actualité à rédiger et un débrief avec un journaliste. Si la première année est payante le reste du cursus se fait en alternance. De quoi déjà « révéler les compétences journalistiques » des futurs étudiants.

ISFJ: Un rayonnement national

Historiquement installé à Paris, l’ISFJ s’est étendu à plusieurs grandes villes françaises : Nantes, Bordeaux, Lyon, Lille, Grenoble, Aix-en-Provence… Un ancrage régional pour former des journalistes au plus près du terrain.

plus d’info sur www.isfj.fr