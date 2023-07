Entretien professionnel, pour la formation des salariÃ©s.

Entretien professionnel, pour la formation des salariés.

Cette édition du Journal de la Formation animé par Jerome Joinet, vous propose un point sur l’entretien professionnel. Un passage obligé en matière de formation des salariés. Les experts invités sont Valérie Michelet, Juriste Senior Expert en Droit et Politiques Formation et Fouzi Fethi, Responsable Pôle Droit et Politiques Formation au sein de Centre inffo: le centre de service public dédié à l’information sur la formation.

L’Entretien professionnel, une exigence jurisprudentielle

Dans le code du travail, les entreprises n’ont pas d’obligation de formation de ses salariés mais elles ont une obligation de veiller à l’employabilité de leurs salariés. Pour cela, l’entretien professionnel est le meilleur outil pour accompagner les salariés.

C’est un rendez-vous à organiser tous les deux ans et attention en cas de manquement, si aucune formations n’ont été proposées, l’employeur peut être sanctionné. Le « non maintien des capacités professionnelles » peut coûter cher a une entreprise, notamment en cas de recours au prud’hommes.

Les détails dans l’émission avec nos experts de centre-inffo.fr.