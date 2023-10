Jerome Joinet reçoit Caroline Lecourtois, directrice de l’École National Supérieur d’Architecture Paris-La Villette pour une édition spéciale du Journal de l’Emploi sur le Salon Immobilier Bas Carbone.

L’école crée en 1969 a su adapter ses formations au besoin de la construcution bas carbone. Elle est même pionnière des formations dites HQE, Haute Qualité Environnemental depuis les années 80. Ainsi, à l’École National d’Architecture, on peut se former à un bachelor Matériaux biosourcés, renouvelables et locaux, un bachelor Gestion énergétique du bâtiment ou encore un master professionnel Ergonomie, organisation et espaces du travail en partenariat avec l’Université Paris 1.

Pour plus d’informations sur les formations disponibles à l’École National d’Architecture, rendez-vous sur le site.

L’École National Supérieur d’Architecture évolue avec son temps

En plus de faire évoluer les enseignements techniques, l’école a aussi réadapté ses cours de sciences humaines et sociales. Elle a intégré des formations au paysage en prenant en compte l’état de la nature et l’ensemble des nouvelles normes et des lois environnementales. L’école dispense d’ailleurs 80 cours autour de ces thématiques.

Et pour les architectes déjà sur le marché, l’école donne des formations continues pour rester à la page. L’école forme également les formateurs aux nouvelles pratiques environnementale.

Tous les architectes, les étudiants, professionnels et formateurs sont alors en pleine mutation en faveur du développement durable. Ils construisent les villes en changeant toutes leurs habitudes. Par ailleurs, l’école travaille spécifiquement sur la réhabilitation du patrimoine français. L’objectif est de rénover bas carbone pour faire de grandes économies d’énergie.