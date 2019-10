Documentaire: La Défense se reconstruit

La Défense : un quartier en reconstruction

La Défense, quartier d’affaire le plus attractif du pays et le plus grand d’Europe, situé dans la métropole du Grand Paris, connaît aujourd’hui un renouvellement architectural. Toujours en accord avec ses objectifs économiques, le quartier tente d’insuffler un souffle d’humanisation en plaçant l’usager en son cœur.

La Défense un quartier d’architecte

Ce film revient sur quatre nouvelles tours sorties de terre ces dernières années, et qui reflètent chacune d’entre elle les innovations des gratte-ciel modernes : La tour Carpe Diem de Robert Stern et Jean Rouit, représente le renouveau esthétique de la dalle ; La tour D2 d’Anthony Béchu se démarque par des qualités écologiques peu communes ; La Majunga de Jean-Paul Viguier fait la part belle au confort et au bien-être de ses occupants ; et enfin la Skylight de Louis Paillard qui relève un défi plus que coriace : insérer des logements dans un territoire animé exclusivement par le tertiaire

Demain vous propose de découvrir ce documentaire de Thierry de Mercadal intitulé : « La Défense se reconstruit »