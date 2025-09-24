Diagnostic immobilier – des métiers piliers de la rénovation bas carbone

Cette émission vous propose un focus sur un métiers : le diagnostiqueur immobilier, avec deux invités : Christophe DEMAY, rédacteur en chef d’Infodiag et Guislain THERY directeur de l’Académie Minerva, organisme spécialisé dans la formation à ce métier.

Un rôle clé bien au-delà du simple DPE

Souvent résumé au Diagnostic de Performance Énergétique (DPE), le métier de diagnostiqueur couvre en réalité un spectre bien plus large : amiante, plomb, électricité, termites, performance énergétique ou encore sécurité des bâtiments. Présent depuis plus de 20 ans, il sécurise les transactions immobilières, accompagne la rénovation énergétique et participe à la lutte contre les polluants dans l’habitat.

Diagnostic immobilier: Une profession en pleine mutation

Trois grandes filières se dessinent aujourd’hui : le diagnostic d’avant-vente et location, le diagnostic pour la rénovation des bâtiments, et le et le diagnostic pour la copropriété, notamment avec les plans pluriannuels de travaux.

Face aux objectifs fixés par la loi Climat et Résilience

– réduction des passoires énergétiques, neutralité carbone, gestion des déchets de chantier –

le besoin en diagnostiqueurs est immense!

On estime qu’il manque déjà plus de 1 000 professionnels en France.

Un métier d’avenir… qui recrute

La profession recrute massivement et se professionnalise : les profils d’aujourd’hui ne sont plus seulement des reconversions issues du bâtiment, mais de véritables experts. L’utilisation de nouvelles technologies comme le BIM, les scanners 3D ou encore les drones transforme le quotidien des diagnostiqueurs.

Des formations accessibles et évolutives

À l’Académie Minerva comme dans d’autres organismes, la formation initiale dure entre 30 et 60 jours, selon les spécialités choisies (amiante, plomb, électricité, audit énergétique…). Chaque certification est valable 7 ans, avec un suivi continu et des spécialisations possibles. Bonne nouvelle : certaines formations sont éligibles au CPF.

Pourquoi choisir ce métier ?

Au-delà de la forte demande, c’est un métier utile, concret et porteur de sens, au service de la performance énergétique des bâtiments. Les rémunérations sont attractives, avec la possibilité d’exercer en indépendant ou dans des structures établies. Comme le rappelle Christophe Demay, « les diagnostiqueurs sont le véritable bras armé de l’État en matière de rénovation énergétique, visitant chaque année des millions de logements ».

Se former, toujours et encore, tel est le conseil des invités. Car les enjeux de demain – confort d’été face aux canicules, risques liés aux inondations et à la sécheresse – appellent une montée en compétences continue.

Bref c’est un secteur en pleine croissance. Avec des perspectives d’emploi certaines et la satisfaction de participer à la construction d’un futur bas carbone : voilà ce qui fait du métier de diagnostiqueur une voie d’avenir.

