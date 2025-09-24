Demain! est
disponible sur
TNT idf
31
Numéricable
94
Free
236
Orange
219
SFR
457
Bouygues
302
Revoir sur Youtube
Location Studio
09 - Le Journal des Salons

Diagnostic immobilier – des métiers piliers de la rénovation bas carbone

Emission du 24/09/2025 - Durée 10 minutes

Cette émission vous propose un focus sur un métiers : le diagnostiqueur immobilier, avec deux invités : Christophe DEMAY, rédacteur en chef d’Infodiag et Guislain THERY directeur de l’Académie Minerva, organisme spécialisé dans la formation à ce métier.

Un rôle clé bien au-delà du simple DPE

Souvent résumé au Diagnostic de Performance Énergétique (DPE), le métier de diagnostiqueur couvre en réalité un spectre bien plus large : amiante, plomb, électricité, termites, performance énergétique ou encore sécurité des bâtiments. Présent depuis plus de 20 ans, il sécurise les transactions immobilières, accompagne la rénovation énergétique et participe à la lutte contre les polluants dans l’habitat.

Diagnostic immobilier: Une profession en pleine mutation

Trois grandes filières se dessinent aujourd’hui : le diagnostic d’avant-vente et location, le diagnostic pour la rénovation des bâtiments, et le et le diagnostic pour la copropriété, notamment avec les plans pluriannuels de travaux.
Face aux objectifs fixés par la loi Climat et Résilience
– réduction des passoires énergétiques, neutralité carbone, gestion des déchets de chantier –
le besoin en diagnostiqueurs est immense!
On estime qu’il manque déjà plus de 1 000 professionnels en France.

Un métier d’avenir… qui recrute

La profession recrute massivement et se professionnalise : les profils d’aujourd’hui ne sont plus seulement des reconversions issues du bâtiment, mais de véritables experts. L’utilisation de nouvelles technologies comme le BIM, les scanners 3D ou encore les drones transforme le quotidien des diagnostiqueurs.

Des formations accessibles et évolutives

À l’Académie Minerva comme dans d’autres organismes, la formation initiale dure entre 30 et 60 jours, selon les spécialités choisies (amiante, plomb, électricité, audit énergétique…). Chaque certification est valable 7 ans, avec un suivi continu et des spécialisations possibles. Bonne nouvelle : certaines formations sont éligibles au CPF.

Pourquoi choisir ce métier ?

Au-delà de la forte demande, c’est un métier utile, concret et porteur de sens, au service de la performance énergétique des bâtiments. Les rémunérations sont attractives, avec la possibilité d’exercer en indépendant ou dans des structures établies. Comme le rappelle Christophe Demay, « les diagnostiqueurs sont le véritable bras armé de l’État en matière de rénovation énergétique, visitant chaque année des millions de logements ».
Se former, toujours et encore, tel est le conseil des invités. Car les enjeux de demain – confort d’été face aux canicules, risques liés aux inondations et à la sécheresse – appellent une montée en compétences continue.
Bref c’est un secteur en pleine croissance. Avec des perspectives d’emploi certaines et la satisfaction de participer à la construction d’un futur bas carbone : voilà ce qui fait du métier de diagnostiqueur une voie d’avenir.
Voir toutes les émissions du SIBCA 2025

Vous aimerez aussi

Intérêt Général et Territoires

#IG et territoires : L’association Liberté aux joueuses

Emission du 11/10/2019 - Durée 12 minutes

Didier Meillerand reçoit Nicole Abar Cette semaine dans Intérêt général, Didier Meillerand reçoit Nicole Abar. Huit fois championne de France, ambassadrice du football féminin en juin 2019, elle est...

Learning Live

Réussir dans les métiers de la fonction commerciale avec l’ICL: l’école des Business Developers

Emission du 24/05/2021 - Durée 52 minutes

L’ICL: l’école des Business Dévelopers Dans cette édition Learning Live vous propose une Journée Portes Ouvertes avec l’ICL: l’école des Business Developers. Une école innovante et 100% en alternance....

L'agenda de la création d'entreprise

Concours s’engager pour les quartiers

le 27/01/2017 - Durée 2 minutes

Concours s’engager pour les quartiers La nouvelle édition du concours « S’engager pour les quartiers» est lancée. Ce concours récompense chaque année des projets développés dans des quartiers qui ont fait,...

Les dernières émissions

Générations reconversion 2025

Changer de métier n’est plus un tabou, c’est une opportunité ! Avec Transitions Pro IDF

Emission du 29/09/2025 - Durée 11 minutes
Le Salon Génération Reconversion 2025 s’est déroulé les 26 et 27 septembre à la Cité Internationale Universitaire de Paris, attirant près de 10 000 visiteurs. Conférences, ateliers et tables rondes ont permit d’explorer les métiers de demain, les enjeux de l’IA, de la transition énergétique et les solutions face à l’usure...
Voir toutes les emissions

Générations Reconversion : les clés pour réussir sa reconversion avec l’APEC

Emission du 29/09/2025 - Durée 8 minutes
Dans cette édition spéciale, Sébastien Fromm, responsable à l’APEC Île-de-France, nous explique comment naviguer dans un marché du travail en pleine transformation. Entre transition numérique, intelligence artificielle, enjeux écologiques et choc démographique, la reconversion n’est plus un choix, mais une étape incontournable dans...
Voir toutes les emissions

Émission spéciale – Bilan du SIBCA 2025

le 27/09/2025 - Durée 6 minutes
Le Journal des salons à reçu Férielle Deriche, directrice du Salon du SIBCA: le Salon de l’immobilier bas carbone. Dans cette édition spéciale elle nous fait un premier retour sur trois jours d’échanges intenses qui ont réuni 12 000 visiteurs, 200 exposants et de nombreuses conférences au Grand Palais à Paris. SIBCA 2025 un bilan [&...
Voir toutes les emissions
Salon Générations Reconversion 2025

Salon Générations Reconversion 2025 : IA, seniors et nouveaux métiers

Emission du 27/09/2025
Salon Générations Reconversion 2025 : dès la première journée, plus de 5 000 visiteurs se sont déplacés pour découvrir les solutions de Transition Pro Île-de-France et de ses partenaires. Sur le plateau de Demain TV, Stéphane Maas, directeur de l’organisme, a dressé un premier bilan et rappelé que la reconversion fait désormais pa...