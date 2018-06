La France des Solutions pour changer son regard sur aujourd’hui et sur demain

La France des Solutions est une initiative de Reporters d’Espoirs. Il s’agit d’identifier des acteurs de solutions en France et dans le monde entier. Ce sont des acteurs qui apportent des réponses très concrètes aux enjeux économiques, environnementaux et sociétaux que rencontrent notre société. Ces réponses sont viables, adaptables et transférables. Parmi les solutions repérées en 2016, se trouve M2i Life Science, dirigée par Philippe Guerret. En effet, son entreprise est le premier producteur de phéromones, une alternative pour protéger les cultures sans pesticide.

Sensibiliser médias et citoyens

Reporters d’Espoirs s’associent aux médias pour diffuser la connaissance de ces solutions auprès des français. Ainsi chaque année en octobre est organisée une semaine durant laquelle les médias se concentrent davantage sur ces solutions. L’objectif : faire que l’information donne envie d’agir. Alors découvrez avec Gilles Vanderpooten, directeur de Reporters d’Espoir, et Philippe Guerret, la France des Solutions dans ce nouveau numéro de Label Entreprise.

