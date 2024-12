Concilier sport de haut niveau et Ã©tudes : le pari rÃ©ussi de la PrÃ©pa Diagonale

Dans cette édition du Journal de la Formation, Michel Naniche, directeur de la Prépa Diagonale, présente un modèle unique en France. Une prépa qui permet aux sportifs et artistes de haut niveau de viser l’excellence académique tout en poursuivant leurs rêves.

Créée en 2020, la Prépa Diagonale propose des parcours sur mesure pour intégrer les Grandes Écoles avec des résultats impressionnants. Par exemple, en 2023,3 élèves rentraient à CentraleSupélec, en 2024, 3 des élèves-athlètes de la filière ECG (école de commerce et de gestion) ont rejoint des établissements prestigieux comme l’ESSEC.

Adaptée aux contraintes des sportifs, cette prépa se distingue par : une organisation flexible sur trois ans (avec possibilité de césure). Des cours en petits groupes (16 élèves maximum). Un accompagnement humain renforcé et des outils numériques pour continuer l’apprentissage en période de compétitions. Diagonale mixe passion et performance, offrant aux jeunes talents une double excellence, académique et sportive.

À propos de la Prépa Diagonale

École et prépa privée, Diagonale accompagne des jeunes talents depuis le collège jusqu’aux classes préparatoires, en conciliant études et passions. Une prépa privée et payante mais qui est soutenue par des partenaires (entreprises) permettant pour certains jeunes de bénéficier d’un sytème de bourses.

Forte de ses partenariats avec des écoles comme CentraleSupélec et l’ESSEC, elle permet à ses élèves de construire une carrière brillante dans un environnement bienveillant et sur mesure. Pour découvrir les formations, visitez www.prepadiagonale.com.