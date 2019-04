Tout savoir pour ouvrir une boulangerie

Label Entreprise vous offre une émission spéciale boulangerie. Elle vous donne toutes les principales informations pour vous lancer. En effet, Label Entreprise a le plaisir d’accueillir Sébastien Doley. Sébastien Doley est le secrétaire général du syndicat professionnel des Boulangers du Grand Paris.

Label Entreprise, l’émission des artisans

Régulièrement, Label Entreprise met à l’honneur l’artisanat et les artisans. Label Entreprise vous apporte, grâce à ses invités experts, des informations pour devenir artisan. Elle met aussi en lumière les initiatives des syndicats professionnels et des Chambres de Métiers et de l’Artisanat. Alors, découvrez les portraits et les initiatives d’artisans dans Label Entreprise.