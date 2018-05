Convaincre son banquier

Vous souhaitez créer ou reprendre une entreprise et vous avez besoin de financement. Vous allez donc prendre rendez-vous avec votre banquier. Mais, une fois dans son bureau, comment le convaincre de vous suivre et de financer votre projet ? Comment convaincre son banquier ? C’est à cette question que répond Marie- Line Vincent, en charge du marché de l’Artisanat pour le réseau Banque Populaire.

Motivation de l’entrepreneur

La motivation de l’entrepreneur qui sollicite le financement reste un élément important. Tous les projets sont susceptibles d’intéresser les banquiers. Et par exemple, un bon projet même dans un secteur d’activité en difficulté, peut obtenir des financements. Pas besoin de se mettre la pression. Ce n’est pas un examen que vous passez. Vous pouvez même rencontrer votre banquier avant d’avoir formalisé votre projet juste pour lui annoncer que vous allez monter votre entreprise. C’est l’occasion d’échanger avec lui.

Tous les éléments du projet sont examinés

L’étude de marché, mais aussi les relations avec le fournisseur, le produit ou le service qui va être commercialisé… le banquier examine tous les éléments de votre projet. Par ailleurs, si jamais votre projet n’est pas assez abouti, un banquier efficace vous renverra sur un réseau d’accompagnement. Initiatives France, réseau BGE, France Active, Adie, les CCI et CMA sont les principaux réseaux d’accompagnement.

Caution et apport personnel

L’apport personnel est toujours un plus pour solliciter un financement. En investissant vos propres fonds dans votre projet, vous montrez que vous croyez dans votre projet. Vous rassurez ainsi la banquier. La caution peut être une alternative à l’apport personnel. Et pour ceux qui n’ont ni l’un, ni l’autre, ne vous imposez pas d’auto-censure. Vous pouvez quand même obtenir un financement avec un projet sérieux et une bonne dose de motivation.

