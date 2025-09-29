Demain! est
10 - Génération Reconversion 2025

Changer de métier n’est plus un tabou, c’est une opportunité ! Avec Transitions Pro IDF

Emission du 29/09/2025 - Durée 11 minutes
Générations reconversion 2025

Le Salon Génération Reconversion 2025 s’est déroulé les 26 et 27 septembre à la Cité Internationale Universitaire de Paris, attirant près de 10 000 visiteurs. Conférences, ateliers et tables rondes ont permit d’explorer les métiers de demain, les enjeux de l’IA, de la transition énergétique et les solutions face à l’usure professionnelle.
Dans cette émission de lancement d’une série d’émissions spéciales « Générations Reconversion » vous recevons : Christophe Jurkew (président de Transition Pro Île-de-France) et Franck Martignoni (vice-président), venus présenter les enjeux de cette 3ᵉ édition.

Un rendez-vous incontournable pour son avenir professionnel

Avec 120 exposants réunis, l’événement est le rendez-vous incontournable our toutes celles et ceux qui souhaitent repenser leur avenir professionnel. Si vous n’avez pas pu vous y rendre Demain TV pour propose une série d’émissions spéciales à la rencontre de tous les acteurs qui peuvent vous aider.

Le Salon Génération Reconversion 2025

Avec plus de 20 000 inscrits et près de 120 exposants, le salon réunit l’ensemble de l’écosystème de la transition professionnelle : opérateurs de compétences, conseillers en évolution professionnelle, organismes de formation, branches professionnelles et entreprises. Chacun vos donnant un conseil pour votre reconversion.
Trois thématiques majeures structurent cette édition du salon :
l’avènement de l’intelligence artificielle et son impact sur les métiers, l
a prévention de l’usure professionnelle,
les solutions pour les seniors.

La présidence de Transitions Pro IDF Invitée de l’émission

Transitions Pro Île-de-France est un organisme paritaire qui accompagne et finance les salariés dans leur projet de reconversion. Il gère notamment le Projet de Transition Professionnelle (PTP) et soutient la montée en compétences, l’évolution ou le changement de métier. Dans cette édition Christophe Jurkew (président de Transition Pro Île-de-France) et Franck Martignoni (vice-président), rappellent que la reconversion est aujourd’hui une réalité pour tous les profils (jeunes, actifs en milieu de carrière et salariés expérimentés).
Avec les bouleversement du monde du travail : Transition numérique, Transition énergétique, Développement Durable ou encore l’arrivée de l’IA, de nouveaux métiers voient le jour. De nouvelles opportunités pour lesquels ils faut se former.
Leur conseil : oser le changement, mais en construisant un projet solide et se faire accompagner.

