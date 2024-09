Babychou Services recrute !

Siham Hallal, responsable multi-sites Babychou Services dans les Hauts-de-Seine est l’invitée de cette édition du Journal de l’emploi.

Elle nous présente la campagne de recrutement lancé par le réseau avec la semaine de l’emploi organisée dans les 120 agences du réseau qui recrutent. Ce sont près de 3000 intervenants qui sont recrutés et plus de 100 postes en agences qui sont proposés. Parmi ces postes de responsable d’agence, chargé de recrutement et clientèle ou encore assistant d’agence, certains en seront proposés en alternance. Le recrutement d’intervenants sont intéressants pour les Etudiants à la recherche d’un job flexible, mamans expérimentées ou seniors en quête d’un complément de revenus, ou encore professionnels du secteur médico-social souhaitant compléter son activité… Pour ces postes les horaires de travail les plus demandés par les parents sont en effet les tranches 7h-8h30, 16h30-20h ou encore le mercredi après-midi.