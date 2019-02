Trouver son job de sens avec Orientation durable

Quelles questions se poser pour trouver son job de sens ?

De plus en plus de personnes veulent donner du sens à leur vie professionnelle. Certains s’engagent dans une ONG, d’autres se reconvertissent. Comment savoir si l’on veut s’engager ou non et si l’on veut se reconvertir ? Quelles questions se poser pour trouver son job de sens ?

Dans cette émission, nous recevons:

–Jean-Philippe Teboul, directeur d’Orientation durable, un cabinet de recrutement spécialisé dans le secteur de l’économie sociale et solidaire. Il nous explique toutes les étapes à suivre lorsque que l’on veut trouver son job de sens.

Si vous voulez en savoir plus sur Orientation durable et les métiers de l’économie sociale et solidaire:

–Orientation durable: l’économie sociale et solidaire recrute