10 - GÃ©nÃ©ration Reconversion 2025

ANLCI: Agir contre lâ€™illettrisme pour favoriser la reconversion professionnelle

Emission du 02/10/2025 - DurÃ©e 6 minutes

L’invitÃ©e de cette Ã©dition de GÃ©nÃ©ration Reconversion est CÃ©cile JaffrÃ©, directrice de lâ€™Agence nationale de lutte contre lâ€™illettrisme (ANLCI) . Elle nous rappelle lâ€™ampleur du problÃ¨me : 3,7 millions dâ€™adultes en France rencontrent des difficultÃ©s Ã  lire, Ã©crire ou compter. Plus de la moitiÃ© dâ€™entre eux sont pourtant en emploi, ce qui en fait un enjeu majeur pour le monde du travail. Notamment quand il est question de reconversion professionnelle.

Lâ€™ANLCI propose des outils de repÃ©rage et dâ€™accompagnement tels que lâ€™outil EVA et la boÃ®te Ã  outils Â« Les incontournables Â», accessibles aux entreprises et aux organismes de formation. Les personnes en difficultÃ© peuvent Ã©galement contacter le numÃ©ro vert 0 811 01 10 35 pour Ãªtre orientÃ©es vers une structure adaptÃ©e.

Ã€ lâ€™occasion du salon, lâ€™ANLCI a renouvelÃ© sa convention de partenariat avec Transition Pro ÃŽle-de-France. Objectif : mieux intÃ©grer la question des compÃ©tences de base dans les parcours de reconversion et faciliter lâ€™accÃ¨s Ã  des certifications comme ClÃ©A.

plus d’info sur www.anlci.gouv.fr

