Dans cette édition du « Journal de la Formation », animée par Jérôme Joinet, étaient invités Carine Chavarochette, chargée de mission du Corner Innovation de Centre Inffo, et Sébastien Prudent Lévy, co-fondateur de la start-up Olecio.

La digitalisation, particulièrement accentuée depuis l’épisode du Covid, a transformé l’ensemble des dispositifs d’orientation, de formation et d’emploi en un écosystème florissant d’EdTech. Par exemple, l’association EdTech France, regroupe environ 400 start-ups. Toutefois, la problématique commune de ces start-ups reste la visibilité.

Centre Inffo : Le Corner L’innovation comme levier de valorisation

Face à ce besoin de visibilité. Centre Inffo, acteur de référence dans le domaine de la formation, a pris l’initiative de créer le « Corner Innovation ». L’objectif est clair : valoriser les innovations dans le champ de la formation et de l’emploi. Cette plateforme vise à mettre en réseau les start-ups, en les rendant visibles et en les mettant en relation les unes avec les autres pour créer des synergies.

Pour cela, une des toutes actions de ce Corner de l’innovation à été d’élaborer un manifeste « Innovation et emploi, je t’aime, moi non plus !« . Un Manifeste écrit à l’occasion de la « 1ère rencontre de l’innovation,

construire ensemble les futurs des apprentissages ». Son objectif principal est de sensibiliser les grandes institutions et acteurs de la formation et de l’emploi. Mais également ce manifeste a pour vocation de susciter des réactions. Et Surtout de nourrir le débat avec les start-ups du Corner Innovation. Vous pouvez participer au débat en envoyant vos contributions et vos idées à l’adresse suivante : manifeste.cornerinnovation@centre-inffo.fr

Olecio et le Corner de l’innovation : Une opportunité de développement

Crée en mars 2021, Olecio développe des solutions de découverte des métiers pour favoriser l’information et la découverte de diverses professions. Des solutions pour des jeunes et des moins jeunes permettant de les réorienter vers des acteurs de l’emploi ou de la formation. La start-up s’inspire des pratiques des jeunes pour les détourner dans le champ de l’emploi et de la formation.



Olecio a rapidement perçu l’opportunité de se faire référencer au sein du Corner Innovation. Cette démarche innovante de Centre Inffo se révèle être une initiative intéressante qui plonge au cœur des problématiques des innovateurs. Elle favorise ainsi leur essor et permettant une meilleure visibilité auprès de Centre Inffo et des institutions.



A partir de 2024 un nouvel appelle à la candidature sera lancé, pour travailler main dans la main avec des petites structure.



Pour en savoir plus rendez-vous sur le site du Corner de l’innovation.