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01 - Le Journal de l'Emploi

Agent commercial : que faut-il savoir ? Avantages, salaire et IA !

Emission du 07/07/2026 - Durée 8 minutes
agent commercial un métier a découvrir

Agent commercial indépendant : un métier qui peut vous séduire

Le métier d’agent commercial indépendant connaît un véritable essor. Dans cette nouvelle édition du Journal de l’emploi, Marvin Wirth, directeur opérationnel de la plateforme AgentCo, décrypte les évolutions de cette profession et les opportunités qu’elle offre aux personnes souhaitant exercer une activité commerciale en toute autonomie.

Contrairement à un commercial salarié, l’agent commercial exerce sous un statut d’indépendant. Il commercialise les produits ou services d’une ou plusieurs entreprises tout en organisant librement son activité. Une formule qui séduit de nombreux professionnels en quête de flexibilité et de liberté.

Agent commercial ou salarié : quelles différences ?

L’un des principaux avantages du statut d’agent commercial repose sur son mode de rémunération. Généralement payé exclusivement à la commission, l’agent ne perçoit une rémunération qu’en cas de vente réalisée.

Pour les entreprises, ce modèle représente un risque financier limité puisqu’elles rémunèrent uniquement les résultats obtenus. De leur côté, les commerciaux indépendants bénéficient d’une liberté d’organisation totale et peuvent collaborer avec plusieurs entreprises simultanément afin de diversifier leurs revenus.

Le choix entre salariat et indépendance dépend avant tout du profil de chacun, de ses objectifs professionnels et de son appétence pour l’entrepreneuriat.

L’intelligence artificielle transforme le métier de commercial

L’émission met également en lumière l’impact grandissant de l’intelligence artificielle sur les métiers de la vente.

Aujourd’hui, les outils d’IA automatisent de nombreuses tâches répétitives, facilitent la prospection commerciale et permettent aux agents de se concentrer davantage sur la relation client et la négociation.

Selon Marvin Wirth, ne pas utiliser l’intelligence artificielle en 2026 revient à ne pas utiliser Internet dans les années 2000. Les commerciaux qui maîtrisent ces nouveaux outils gagnent en efficacité, identifient davantage d’opportunités commerciales et développent plus rapidement leur chiffre d’affaires.

AgentCo : une plateforme de mise en relation entre entreprises et commerciaux

AgentCo ne recrute pas directement des commerciaux. La plateforme met en relation des entreprises à la recherche de forces commerciales avec des agents commerciaux indépendants qualifiés.

Chaque profil est étudié afin de garantir une compatibilité entre les besoins des entreprises et les compétences des agents. Cette sélection humaine permet de sécuriser les collaborations et d’accompagner les deux parties dans leur développement commercial.

L’objectif est simple : permettre aux entreprises de développer leurs ventes tout en offrant aux commerciaux des missions adaptées à leur expertise.

Se lancer comme agent commercial indépendant

Pour celles et ceux qui souhaitent devenir agent commercial, Marvin Wirth délivre un message clair : la réussite repose avant tout sur la motivation, l’autonomie et la capacité à développer son réseau.

Ce statut s’adresse aux personnes souhaitant gérer librement leur emploi du temps, développer leurs revenus sans plafond et entreprendre avec un risque limité. Grâce à des plateformes spécialisées comme AgentCo, il est aujourd’hui plus facile d’accéder à des missions commerciales qualifiées et de construire progressivement une activité durable.

Cette édition du Journal de la Formation apporte ainsi un éclairage concret sur un métier en pleine évolution, où les compétences commerciales, l’entrepreneuriat et l’intelligence artificielle ouvrent de nouvelles perspectives professionnelles.

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