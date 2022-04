Vous avez-dit Efop: Handicap et Formation comment améliorer l’accessibilité ?

Handicap et Formation comment améliorer l’accessibilité ?

On recense aujourd’hui plus de 500 000 demandeurs d’emploi en situation de handicap inscrit à Pole emploi ! Un taux de chômage deux fois supérieur à la moyenne nationale ! Se pose ainsi la question de l’inclusion dans l’entreprise mais aussi de l’accès à la formation des personnes en situation de handicap. Handicap emploi et formation, comment améliorer l’accessibilité c’est le thème de cette édition de « Vous avez dit EFOP? » avec :

-Anne Sylvie FERRIER, chargée de développement et ingénierie au Centre Lillois de Réadaptation Professionnelle (CLRP)

–Sébastien Sellier, Directeur du développement de l’association Signe de Sens

– M’Ballo SECK, Chargé d’Études et de Développement à la Délégation Régionale de l’Agefiph Île-de-France

et

-Bernard Barbier, Directeur de Défi Métiers, le Carif-Oref francilien.