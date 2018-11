« T’inquiète… je gère » avec Ambroise Toutain, fondateur de Panda Fuji

Entreprendre ça reste rêver tout en agissant.

« Entreprendre ca reste rêver tout en agissant. » C’est ainsi qu’Ambroise Toutain, fondateur de Panda Fuji, définit le rôle d’entrepreneur. Il prévient aussi qu’il ne faut pas trop fantasmer le rôle d’entrepreneur. Généralement, les jeunes pensent aux grands patrons américains, européens, français avec leur aura importante. Mais ils ne voient pas forcément l’envers du décor.

Qu’est-ce que Panda Fuji ?

Panda Fuji propose des isolations de casseroles permettant de réduire par presque 10 la consommation d’énergie ou encore un sapin zéro déchet réutilisable. Tous les produits de Panda Fuji ont un sens et une véritable utilité au quotidien. Ce sont des produits éco-conçus, designés et fabriqués en France dans des ateliers en région parisienne. C’est à partir de son expérience et son sens de l’observation qu’Ambroise a eu l’idée qui lui a permis de créer Panda Fuji.

Relativiser, le secret pour garder son enthousiasme

La plus grande satisfaction d’Ambroise, c’est de recevoir des photos de personnes qui utilisent ses produits au quotidien, en lui confirmant que cela marche. Son astuce pour garder l’enthousiasme, c’est de relativiser et de parler constamment de ses projets autour de lui, quitte parfois à « fatiguer » son entourage. Ambroise se rappelle aussi que c’est une chance d’entreprendre. Enfin, son conseil aux jeunes qu’ils veulent entreprendre, c’est de se connaître soi même. Au quotidien, pour soi, il faut gérer son compte bancaire, sa sécurité sociale… et bien quand on crée une entreprise, il y aura la même chose pour l’entreprise, mais ce sera plus lourd. Et donc si gérer sa vie perso est déjà compliquée ( démarches administratives, assurances, banque…), il vaut mieux se poser deux fois la question avant de se lancer dans l’entrepreneuriat.

Kangae un site pour jeunes entrepreneurs

Si vous avez entre 15 et 25 ans, si vous avez des envies, des idées, des projets, rendez-vous sur kangae.fr. Kangae c’est le site qui donne le goût de se lancer. Découvrez d’autres témoignages de jeunes entrepreneurs dans « T’inquiète… je gère ».