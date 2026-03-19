Tech et reforestation : dans les coulisses d’un métier pour le climat

Travailler dans la reforestation, concrètement, ça consiste à faire quoi ? Derrière les discours sur la transition écologique, certains métiers restent flous. Dans le Journal de l’Emploi, présenté par Jérôme Joinet, Antonia Burchard-Levine apporte une réponse très concrète à travers son rôle chez Ecosia.

La reforestation : un métier entre terrain, coordination et enjeux locaux

Le métier ne se limite pas à planter des arbres. Une grande partie du travail consiste d’abord à identifier des projets, puis à sélectionner des partenaires locaux et à suivre leur mise en œuvre. En parallèle, le terrain occupe une place essentielle. Antonia se rend directement dans les zones concernées afin de vérifier que les plantations sont bien réalisées et adaptées aux besoins locaux.

Ses missions l’amènent dans plusieurs pays. Par exemple, au Burundi, les arbres permettent de limiter l’érosion des sols. En Bolivie, les projets associent reforestation et agriculture durable. En Ouganda, ils visent aussi à restaurer l’habitat des chimpanzés. Plus près de nous, en France, un massif a été replanté récemment près de Sausset-les-Pins.

Un modèle basé sur la tech et l’impact concret

Travailler dans la reforestation implique également de collaborer étroitement avec des communautés locales. Contrairement à certaines idées reçues, les projets ne s’imposent pas. Ils répondent à des besoins précis, parfois éloignés des priorités écologiques perçues en Europe. Dans certains cas, planter un arbre devient aussi un choix économique pour les populations.

Dans ce contexte, le modèle d’Ecosia repose sur un principe simple. Les recherches en ligne génèrent des revenus publicitaires, qui financent ensuite des projets de reforestation. Aujourd’hui, l’entreprise revendique près de 250 millions d’arbres plantés.

Derrière ce chiffre, la réalité est multiple. Chaque projet s’inscrit dans un environnement spécifique. Au Burundi, l’objectif reste de préserver les terres agricoles. En Bolivie, les plantations s’intègrent à des cultures comme le cacao ou le café, afin de générer des revenus durables. En Ouganda, elles participent à la restauration d’un corridor forestier essentiel à la survie des chimpanzés.

En France aussi, ces initiatives prennent forme. À Sausset-les-Pins, la reforestation a permis de reconstruire un écosystème après une forte dégradation. L’enjeu dépasse la simple plantation. Il s’agit de restaurer un équilibre, avec des essences adaptées au territoire.

Enfin, ce travail s’inscrit dans la durée. Les partenariats avec les communautés locales peuvent s’étendre sur plusieurs décennies. Le suivi reste essentiel : croissance des arbres, adaptation au milieu et bénéfices pour les populations.

Travailler dans la reforestation revient donc à articuler enjeux écologiques, économiques et sociaux. Une réalité plus structurée et exigeante que l’image souvent simplifiée associée à la plantation d’arbres.