Reportages: Le Salon Virtuality 2022, à la découverte du Metavers

Nos équipes étaient sur le Salon Virtuality 2022 au carreau du temple à Paris les 17 et 18 mars dernier. C’est le salon de l’innovation digitale par excellence. l’occasion de découvrir toutes les nouvelles innovation en matière de réalité virtuelle, réalité augmentée, de blockchain et autres mondes virtuels comme les Metavers. Ces innovations trouvent leur application dans tous les secteurs et notamment dans celui de la formation, nous y avons découvert quelques pépites….comme Le MetaKwark developpée par Kwark Education.